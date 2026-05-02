我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精神航空停飛引搶票潮 機票暴漲四倍 多華人受影響

五一華爾街示威多人被捕 國會參選人朴永哲遭拘

德黑蘭最新14點停戰方案曝光 川普不滿意 伊朗軍：很可能再交戰

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統2日在佛州登機空軍一號。(美聯社)
川普總統2日在佛州登機空軍一號。(美聯社)

美國總統川普2日告訴記者，若伊朗「行為不當」，美軍可能重啟軍事行動；他並稱即將審視伊朗提出的新方案，但「無法想像會是可以接受的內容」。另一方面，針對川普1日稱不滿意伊朗新提案，一名伊朗軍方高層2日稱，與美國「很可能」再度交戰。

政治新聞網Axios報導，美伊持續交換停戰協議草案之際，川普正認真考慮下令對伊朗採取新的軍事行動，試圖打破目前僵局。

川普稍早在佛州登機空軍一號前，被問及是否可能下令發動新一輪攻擊時，川普說：「如果他們行為不當，如果他們做了壞事──但現在，我們再看看。這是有可能發生的，當然。」

伊朗官媒早前報導，德黑蘭已向美國提交一份14點方案。Axios引述兩名消息人士透露，這份提案為談判設下一個月期限，目標是達成協議，重開荷莫茲海峽、結束美國海上封鎖，並永久終結伊朗與黎巴嫩境內戰爭。

兩名消息人士表示，依照伊朗提案，只有在上述條件達成後，才會再展開一個月談判，試圖就核計畫達成協議。

CNN報導，川普登上空軍一號後在真實社群發文：「我即將審視伊朗剛送交給我們的方案，但無法想像會是可以接受的內容，因為他們尚未為過去47年來對人類與世界所做的一切付出足夠大的代價。」

川普並否認1日曾稱美伊不達成協議反而較好的說法，他告訴記者：「我是說，如果我們現在離開，他們需要20年才能重建。但我們現在不會離開。」

川普1日曾表達不滿意伊方4月30日透過巴基斯坦轉交的修改後方案。法新社報導，根據法斯通訊社，數小時後，伊朗軍方中央司令部高層阿薩迪（Mohammad Jafar Asadi）表示，「伊朗與美國之間很可能再度爆發衝突」。

阿薩迪還說，「證據顯示，美國不遵守任何承諾或協議。」

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則表示「現在球在美國手上」，選擇外交途徑，或是延續對抗路線。無論如何，「伊朗已為兩種情況做足準備」。

黎巴嫩 佛州 川普

上一則

川普擬裁減駐德美軍 美參眾兩院軍委會主席表達擔憂

延伸閱讀

川普不滿德黑蘭提案 伊朗高階軍官稱戰火恐再起

川普不滿德黑蘭提案 伊朗高階軍官稱戰火恐再起
再動手？對伊朗軍事新方案曝光 川普擬短期強攻

再動手？對伊朗軍事新方案曝光 川普擬短期強攻
不滿伊朗和平方案 川普：打擊計畫仍在 想被炸稀巴爛？

不滿伊朗和平方案 川普：打擊計畫仍在 想被炸稀巴爛？
伊朗提最新談判方案 川普「不滿意」…為什麼？

伊朗提最新談判方案 川普「不滿意」…為什麼？

熱門新聞

美國總統川普（左）與白宮記者協會主席江惟嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
查理三世：「我也敢說，若不是我們英國人，如今各位可能就是在說法語了……！」 (歐新社)

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

2026-04-29 09:25
川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。（取材自川普真實社群帳戶）

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

2026-04-25 22:57
好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司高階經紀人格蘭茲（左下）25日在白宮記協晚宴會上目睹槍案時的現場混亂情景，卻還鎮定坐著吃沙拉。網上瘋傳這段畫面，封他為「沙拉男」。（取材自X帳號@ChrisStephensMD的影音）

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

2026-04-27 07:20
美國總統川普24日搭乘空軍一號前往佛州。(路透)

川普總統3月買了這些公司債和股票

2026-04-25 09:43
美國總統川普（中）25日在白宮記者協會年度晚宴槍擊事件後召開記者會。(歐新社)

白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

2026-04-25 23:52

超人氣

更多 >
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了

這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了
英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒
美國人流行自訂中國建材、五金 房子蓋到好省下10萬美元

美國人流行自訂中國建材、五金 房子蓋到好省下10萬美元
開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格