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不滿伊朗和平方案 川普：打擊計畫仍在 想被炸稀巴爛？

編譯廖振堯／綜合報導
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伊朗宣稱已向美方提出最新和平方案，但川普總統表示他並不滿意。（歐新社）
伊朗宣稱已向美方提出最新和平方案，但川普總統表示他並不滿意。（歐新社）

伊朗官媒伊朗通訊社(IRNA)1日宣稱已向美方提出最新和平方案，但數小時後川普總統在華府表示他並不滿意，稱其為不切實際的想法，甚至表示所有選項包括進一步軍事打擊，都在考慮之列。

綜合媒體報導，IRNA並未透露方案具體內容，但表示該方案已於4月30日晚間送交負責調解的巴基斯坦官員。兩位匿名伊朗高階官員透露，新方案取消了伊朗先前設定的條件，即川普必須先解除封鎖，談判代表才能舉行面對面會談；新方案在談判順序上提出更大的彈性，伊朗願意先開放荷莫茲海峽，之後美國再宣布解除封鎖。

該提案仍要求在達成永久停火協議後，將核計畫談判延後到第二階段。據另三位伊朗官員透露，在伊朗提出最新方案之前，就曾提議重新開放荷莫茲海峽、結束美國封鎖，並延遲其核計畫談判。

川普對此並不滿意，因為他希望解決核計畫問題，其立場一向是堅持伊朗不能擁有核武，提出暫停伊朗須暫停其核計畫、移交持有的高濃縮鈾，卻被伊朗拒絕。

川普1日在白宮南草坪表示：「封鎖的威力令人難以置信，百分之百有效…我們剛剛和伊朗對話，再看看結果如何。但我必須說我並不滿意，我無法同意他們提出的要求。他們非常想達成協議，但在我看來他們還沒有達到目標。」

川普指出，在上周取消美國特使前往巴基斯坦的行程後，相關談判改以電話方式持續進行。

川普表示發動新一輪打擊的計畫仍在檯面上：「是想把他們炸個稀巴爛、徹底消滅他們，還是想嘗試達成協議？」並說這是參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)在4月30日簡報中向他提出的。被問及是否會繼續打擊時，他回應：「我寧願不這樣做。從人道主義角度來說，我寧願不要，但這確實是個選項。」

川普將談判缺乏進展歸咎於伊朗政權內部分裂，「談判毫無進展，非常混亂、極度混亂，他們領導人之間無法和睦相處，不知道誰才是真正的領導人。他們反覆更改說法，一個人說一套，另一人又說另一套。」

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