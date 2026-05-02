國防部與AI公司合作排除Anthropic 但另行處理Mythos

國防部文件稱，Anthropic雇用外國工程師，構成國安威脅。圖為Anthropic與五角大廈的合成圖。(路透)

國防部1日表示，已與Nvidia輝達（另稱英偉達）等七家領先的人工智慧（AI ）公司達成協議，將在機密網路中部署這些業者的先進技術。此舉顯示軍方擴大AI合作廠商的多樣性。

但國防部技術長邁克爾（Emil Michael）表示，AI巨頭Anthropic仍構成供應鏈風險，但該公司旗下威力強大的AI模型Mythos，要另行處理。這項說法顯示，Mythos使國防部將Anthropic排除在外的努力，變得更為複雜。

路透報導，五角大廈在聲明中表示：「這些協議將加速美軍朝向『人工智慧（AI）為優先』的戰力轉型，並強化作戰人員在各項作戰領域維持決策優勢的能力。」

這七家公司分別為輝達、美國太空探索科技公司（ SpaceX）、人工智慧新創公司OpenAI 、谷歌（Google ）、人工智慧公司Reflection、微軟公司（Microsoft）、亞馬遜網路服務公司（Amazon Web Services）。

五角大廈的聲明中特別將AI新創公司Anthropic排除在外，Anthropic與五角大廈在軍方使用AI工具的規範上存有爭議。

五角大廈今年稍早將Anthropic列為「供應鏈風險」，禁止戰爭部及其承包商使用該公司的技術。

邁克爾接受CNBC訪問時表示，Mythos這個議題，已經不是單純由國防部處理，而是升高到整個政府層級的國安問題，可說是另一個國安時刻，「我們必須確保網路防護已強化，而這個模型又特別擅於找出並修補資安漏洞」。

國防部與Anthropic未能就模型使用方式達成共識，隨後將其列為供應鏈風險，認定相關技術可能威脅國安。

因此，國防承包商與軍方合作時，必須證明未使用Anthropic的Claude模型；但Anthropic已於3月對川普政府提告，試圖推翻五角大廈的封殺決定。目前仍不清楚，國防部若轉而使用其Mythos模型，是否會與該認定產生衝突。

邁克爾表示，國防部仍打算為AI技術設下使用規範，但相關條件可與各家公司逐一協商。