我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保時捷高層曾稱「小米不配跟我們比」但在中國Q1銷量暴跌2成

Fed三官員齊發聲明變身「鷹派自走砲」卡斯哈里警告必要時應連續升息

德總理一席話惹怒川普？川下令自德撤出5000美軍

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統下令自德國撤出5000名美軍，被視為對德國的懲罰及對北約的警告。圖為美軍...
川普總統下令自德國撤出5000名美軍，被視為對德國的懲罰及對北約的警告。圖為美軍駐德國基地。（路透）

就在華府與柏林針對伊朗戰爭發生口角之際，川普總統1日下令從德國撤出5000名美軍。德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)日前批評川普總統對伊朗戰爭的處理方式，稱伊朗高層正在「羞辱」美國，而且看不出美國有任何抽身策略。

五角大廈：撤軍是通盤檢討 預計6個月到1年完成

五角大廈發言人帕內爾(Sean Parnell)說，撤軍決策是國防部對歐洲駐軍完成「通盤檢討」(thorough review)之後拍板，預計未來六個月到一年之內完成撤軍。

美國將自德裁撤一個陸軍旅 飛彈營計畫同步推翻

德國是美國在歐洲的最大軍事樞紐，德國境內有3萬6000多名美軍駐紮，美國一直將德國做為向中東投射力量的據點。然而，川普政府將從德國裁撤一個陸軍旅，拜登政府決定在德國部署一個長程常規飛彈營的計畫同時遭到推翻。美德兩國2024年在華府北約峰會共同宣部飛彈營部署計畫。

雖然國防部——尤其在川普總統的兩個任期內——多年來一直在考慮減少駐德美軍人數，但高階國防官員私下明確表示，他們希望這項舉措被視為對德國的懲罰，因為德國近期針對美國在伊朗戰爭的言論，讓川普感到不滿。

國防部高官表示，德國未能對伊朗戰爭做出貢獻，令美國感到挫折，而該國的相關言論也被認為不恰當且沒有幫助。

華爾街日報報導，美國政府官員說，川普下令從德國撤出美軍，華府與不願支持伊朗戰爭的柏林、北約(NATO)等盟友之間衝突進一步升溫。

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)戰爭之後，位於德國的軍事基地一直是美軍關鍵物流樞紐以及加油站。

這次裁撤將讓美國在歐洲部署的軍力水準回歸到2022年俄羅斯入侵烏克蘭之前的狀態。

川普政府去年決定從羅馬尼亞裁撤一個戰鬥旅。川普曾揚言也要從西班牙、義大利撤軍。川普曾抱怨說，西班牙對於自身國防沒有提供足夠經費。西班牙拒絕讓美國在伊朗戰爭期間使用位於西班牙的基地，也讓川普憤憤不平。相較之下，德國因為增加軍事支出，曾受到美國官員稱讚。

川普第一任內曾在2020年規畫從德國撤離將近1萬2000名美軍，做為對德國「拖欠」軍事開支的懲罰。不過，隔年前總統拜登便取消了撤軍計畫，德國後來則增加軍事開銷。

本周稍早，川普社群媒體發文寫道，政府正在檢討位於德國的駐軍，很就便將對於異動做出最終決定。德國是美軍歐洲司令部(U.S. European Command)與非洲司令部(U.S. Africa Command)的所在地。

川普最近幾周發言批判包括德國在內的幾個歐洲盟友，譴責這些國家對美國及以色列發起的伊朗戰爭支持不夠。

拜登 華府 國防部

上一則

川普通知國會對伊朗結束「敵對行動」 指伊是重大威脅

延伸閱讀

五角大廈宣布：駐德國5000美軍將撤離

五角大廈宣布：駐德國5000美軍將撤離
不只懲罰德國 川普：也考慮從義大利、西班牙撤軍

不只懲罰德國 川普：也考慮從義大利、西班牙撤軍
梅爾茨批美 紐時：歐洲領袖取悅選民、討好川普只能擇一

梅爾茨批美 紐時：歐洲領袖取悅選民、討好川普只能擇一
評估縮減德國駐軍 川普：也考慮從義大利和西班牙撤軍

評估縮減德國駐軍 川普：也考慮從義大利和西班牙撤軍

熱門新聞

美國總統川普（左）與白宮記者協會主席江惟嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
查理三世：「我也敢說，若不是我們英國人，如今各位可能就是在說法語了……！」 (歐新社)

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

2026-04-29 09:25
美國總統川普24日搭乘空軍一號前往佛州。(路透)

川普總統3月買了這些公司債和股票

2026-04-25 09:43
川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。（取材自川普真實社群帳戶）

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

2026-04-25 22:57
好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司高階經紀人格蘭茲（左下）25日在白宮記協晚宴會上目睹槍案時的現場混亂情景，卻還鎮定坐著吃沙拉。網上瘋傳這段畫面，封他為「沙拉男」。（取材自X帳號@ChrisStephensMD的影音）

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

2026-04-27 07:20
美國總統川普（中）25日在白宮記者協會年度晚宴槍擊事件後召開記者會。(歐新社)

白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

2026-04-25 23:52

超人氣

更多 >
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐
浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」
中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了