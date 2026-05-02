德總理一席話惹怒川普？川下令自德撤出5000美軍

川普總統下令自德國撤出5000名美軍，被視為對德國的懲罰及對北約的警告。圖為美軍駐德國基地。（路透）

就在華府 與柏林針對伊朗戰爭發生口角之際，川普總統1日下令從德國撤出5000名美軍。德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)日前批評川普總統對伊朗戰爭的處理方式，稱伊朗高層正在「羞辱」美國，而且看不出美國有任何抽身策略。

五角大廈：撤軍是通盤檢討 預計6個月到1年完成

五角大廈發言人帕內爾(Sean Parnell)說，撤軍決策是國防部 對歐洲駐軍完成「通盤檢討」(thorough review)之後拍板，預計未來六個月到一年之內完成撤軍。

美國將自德裁撤一個陸軍旅 飛彈營計畫同步推翻

德國是美國在歐洲的最大軍事樞紐，德國境內有3萬6000多名美軍駐紮，美國一直將德國做為向中東投射力量的據點。然而，川普政府將從德國裁撤一個陸軍旅，拜登 政府決定在德國部署一個長程常規飛彈營的計畫同時遭到推翻。美德兩國2024年在華府北約峰會共同宣部飛彈營部署計畫。

雖然國防部——尤其在川普總統的兩個任期內——多年來一直在考慮減少駐德美軍人數，但高階國防官員私下明確表示，他們希望這項舉措被視為對德國的懲罰，因為德國近期針對美國在伊朗戰爭的言論，讓川普感到不滿。

國防部高官表示，德國未能對伊朗戰爭做出貢獻，令美國感到挫折，而該國的相關言論也被認為不恰當且沒有幫助。

華爾街日報報導，美國政府官員說，川普下令從德國撤出美軍，華府與不願支持伊朗戰爭的柏林、北約(NATO)等盟友之間衝突進一步升溫。

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)戰爭之後，位於德國的軍事基地一直是美軍關鍵物流樞紐以及加油站。

這次裁撤將讓美國在歐洲部署的軍力水準回歸到2022年俄羅斯入侵烏克蘭之前的狀態。

川普政府去年決定從羅馬尼亞裁撤一個戰鬥旅。川普曾揚言也要從西班牙、義大利撤軍。川普曾抱怨說，西班牙對於自身國防沒有提供足夠經費。西班牙拒絕讓美國在伊朗戰爭期間使用位於西班牙的基地，也讓川普憤憤不平。相較之下，德國因為增加軍事支出，曾受到美國官員稱讚。

川普第一任內曾在2020年規畫從德國撤離將近1萬2000名美軍，做為對德國「拖欠」軍事開支的懲罰。不過，隔年前總統拜登便取消了撤軍計畫，德國後來則增加軍事開銷。

本周稍早，川普社群媒體發文寫道，政府正在檢討位於德國的駐軍，很就便將對於異動做出最終決定。德國是美軍歐洲司令部(U.S. European Command)與非洲司令部(U.S. Africa Command)的所在地。

川普最近幾周發言批判包括德國在內的幾個歐洲盟友，譴責這些國家對美國及以色列發起的伊朗戰爭支持不夠。