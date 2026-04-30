川普不打也能贏伊朗？CNN：海上封鎖能否逼降 兩大關鍵定成敗

荷莫茲海峽。（路透）

川普 押注海上封鎖能逼伊朗 讓步，但這項策略正面臨成本與判斷兩大考驗。美國政府認為，切斷石油出口與關鍵進口將壓垮伊朗經濟，迫使德黑蘭放棄核子計畫，但外界質疑，這套邏輯是否過於樂觀。

CNN報導，川普近期推動海上封鎖，試圖用經濟壓力取代地面作戰與持續轟炸，降低美軍傷亡，同時重建美國在經濟戰中的主導地位。華府 官員看到伊朗通膨飆升、失業擴大與物資短缺，認為這項為期兩周的行動已開始發揮效果。

川普29日公開稱讚這項策略「是天才之舉」，並直言伊朗經濟「已經死去」。他對封鎖成效感到滿意，甚至要求幕僚規畫長期執行。

然而，這場戰爭缺乏明確終局，封鎖策略也面臨兩個核心問題。首先是美國自身代價。油價已突破每加侖4美元，通膨壓力升高，期中選舉選民對經濟不滿，共和黨內部開始擔心政治風險。

其次是判斷是否失準。華府長期傾向以自身經驗推測中東局勢，但伊朗未必會依經濟理性行動。川普押注這個神權政體最終仍會為經濟壓力讓步，即使其領導層過去多次讓民眾承受巨大痛苦。

目前跡象顯示伊朗經濟確實惡化，美國官員評估，可能只剩數周甚至數天可撐。川普也多次宣稱，伊朗若無法出口石油，將被迫停產，油井受損恐需數年修復。

中東研究所資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）指出，封鎖可能引發經濟痛苦並轉化為政治反對力量，但這個過程可能需時數月，且是否出現大規模抗議或政權分裂，仍高度不確定。

時間對川普也不利。他的支持率下滑，共和黨憂心失去國會控制權；戰事拖長、荷莫茲海峽持續受阻，對美國經濟的衝擊也會擴大。

除了現實壓力，川普個人考量同樣影響決策。他在意歷史定位，希望在任期內推動重大政績。若在對伊戰爭中被視為失敗，將難以接受。

即便川普誓言持續封鎖，策略本身仍存在疑問。若擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）與數周轟炸都未動搖德黑蘭，外界質疑，單靠經濟壓力是否足以改變其立場。

伊朗長年承受制裁與戰爭衝擊，並在抗議升高時強力鎮壓。自伊斯蘭革命以來，對抗美國一直是政權核心理念，甚至可能承受社會崩潰，也不願讓步。