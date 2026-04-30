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伊朗戰爭2個月燒250億美元 比美疾管中心1年預算還多

中央社／華盛頓29日綜合外電報導
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伊朗戰爭開戰兩個月已耗資250億美元，比美國疾病管制暨預防中心（CDC）全年預算...
伊朗戰爭開戰兩個月已耗資250億美元，比美國疾病管制暨預防中心（CDC）全年預算還多。（路透）

五角大廈4月29日首度證實，伊朗戰爭開戰兩個月已耗資250億美元，比美國疾病管制暨預防中心（CDC）全年預算還多，且已耗盡美軍全年度的彈藥預算，沒有止戰前開支仍將攀升。

紐約時報指出，與過去戰爭或整體國防預算相比，250億美元看似還好。美國國會透過正常預算撥款，今年度給五角大廈8390億美元，並在去年夏天的大型稅改與國內政策支出法案中額外提供軍方1500億美元；而美國2008年一年在伊拉克與阿富汗戰場的支出，若按今日日幣值計算達2830億美元。

然而250億美元（約新台幣7920億）這個數字，分別代表美國國家航空暨太空總署（NASA）1年的預算、2023年10月7日哈瑪斯突襲以來美國對以色列軍援的支出，以及相當於將歐記健保（Obamacare）補貼延長1年的費用；健保補貼正是去年聯邦政府因國會預算僵局而創關門時間記錄的核心爭執。

另外像聯邦調查局（FBI）和疾病管制與預防中心等一眾聯邦機構的年度預算，甚至還不到150億美元。

平均下來，伊朗戰爭支出相當於每個美國家庭負擔約190美元軍費；而美軍全年的彈藥預算也不過170億美元。

華府研究機構「戰略暨預算評估中心」（Center for Strategic and Budgetary Assessments）高級研究員夏普（Travis Sharp）說：「顯而易見，250億美元不是最終帳單。這筆帳還在持續累積。」

哈瑪斯 以色列 紐約時報

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