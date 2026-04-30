川普有意削減駐德美軍 南韓國防部：駐韓美軍無此問題

川普在自家社群媒體平台「真實社群」發文表示，「美國正在研究並檢討縮減駐德部隊的可能」。(路透)

針對美國正考慮削減駐德美軍人數，引發是否會削減駐韓美軍的擔憂；南韓國防部 30日表示，韓美之間完全沒有討論削減駐韓美軍的問題，會共同維持堅固的聯合防衛體制。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「美國正在研究並檢討縮減駐德部隊的可能，預計不久的將來會作出決定。」

根據韓聯社30日報導，雖然外界一直認為對歐洲「安保搭便車」不滿的川普政府，可能削減駐歐美軍，但由總統本人直接點名，實際上屬於首次。報導提及，若削減駐德美軍被視為對德國未積極協助伊朗 戰爭的報復措施，可能也會引發對駐韓美軍的擔憂。

之前川普曾公開表示不滿，指出美軍在對北韓 防禦上作出貢獻，但南韓在伊朗戰爭中未協助美國。不過也有觀點認為，駐歐美軍與駐韓美軍狀況不同，去年12月生效的「國防授權法」（NDAA）已納入條款，無法將駐韓美軍削減至2萬8500人以下。

南韓國防部相關人士表示，駐韓美軍主要任務是與韓軍共同維持堅固的聯合防衛體制，以遏制並應對北韓的侵略與挑釁，「未來也將持續透過韓美密切協商，確保駐韓美軍穩定駐紮並強化聯合防衛態勢。」

駐韓美軍司令布朗森（Xavier T. Brunson）近日也曾表示，朝鮮半島是防衛美國本土並促進區域利益的關鍵戰略要地，並強調，「駐韓美軍正推動現代化以應對快速變化的戰略挑戰，這也是我比起兵力數量更重視作戰能力的原因。」