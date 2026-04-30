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官兵要解脫了 美航艦「福特號」撐309天創紀錄 將自中東啟程返國

編譯周辰陽／即時報導
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美國海軍「福特號」航空母艦2025年6月23日自維吉尼亞州諾福克海軍基地出發。（...
美國海軍「福特號」航空母艦2025年6月23日自維吉尼亞州諾福克海軍基地出發。（美聯社）

華盛頓郵報29日報導，多名美國官員表示，美國海軍航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）將在未來幾天離開中東、啟程返國。對艦上約4500名已部署10個月的水兵而言，這是一項預期中的解脫，但在美國與伊朗和平談判陷入停滯之際，也意味著重要火力的流失。

福特號是美軍因應與伊朗敵對局勢，在中東部署的三艘航艦之一，另外兩艘為布希號（USS George H.W. Bush）與林肯號（USS Abraham Lincoln）。福特號目前位於紅海，林肯號與布希號則在阿拉伯海執行任務，負責落實美國封鎖行動，攔截載運來自伊朗港口石油或貨物的船隻。目前尚不清楚福特號離開中東的確切時間，但有官員表示，該艦可能於5月中旬左右返回維吉尼亞州母港。

福特號截至29日已部署309天，創下現代美國航空母艦在海上停留時間最長的紀錄，也對艦艇本身造成明顯耗損。該艦曾因洗衣間起火導致部分水兵受傷而進行維修，且廁所系統多次出現問題。一旦返回港口，預計將進行大規模維修與保養。

一般而言，航空母艦的部署周期約為6至7個月，以維持維修與保養時程。相較之下，福特號長時間維持在海上，不僅會影響其未來可用性，也可能波及其他軍艦的備戰狀態，因為負責維修的船廠產能有限。

美國眾議院29日舉行聽證會時，多名眾議員針對福特號延長部署提出質疑，並詢問國防部長赫塞斯，是否有必要讓艦艇與官兵承擔這樣的成本。民主黨籍眾議員喜吉利（Gil Cisneros）表示，他對福特號感到擔憂，「我們究竟在做出什麼樣的取捨？」

赫塞斯則表示：「延長部署的決定歷經艱難過程，並與海軍協商後才做出。」

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