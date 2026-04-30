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原油又狂飆5% 布蘭特漲破124美元 傳美軍對付伊朗 要求部署極音速飛彈

編譯葉亭均／綜合外電
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油價繼續大漲。（路透）
油價繼續大漲。（路透）

國際油價30日繼續大漲，布蘭特原油期貨突破每桶123美元價位，不但是伊朗戰爭爆發以來新高，也是四年來最高水準，很可能為市場再添動盪因素。

布蘭特原油6月期貨今天盤中勁揚5.6%，報每桶124.67美元，延續周三大漲6%的強勁走勢，也創下自2022年6月以來最高水準。

西德州中級原油（WTI）6月期貨也上漲逾2%，報每桶109.3美元。

根據Axios報導，川普周四將聽取美國中央司令部關於對伊朗新一輪潛在軍事選項的簡報，此時正值美伊對重新開放荷莫茲海峽的談判陷入僵局。

報導說，美國軍方已要求將極音速飛彈部署至中東，這將是美國首次部署此類武器。

美國總統川普稍早告訴Axios新聞網，在與伊朗達成解決核問題的協議前，他不會解除對伊朗港口的海上封鎖。目前，伊朗方面沒有表現出任何讓步的跡象。

自2月底戰爭爆發以來，荷莫茲海峽幾乎處於封閉狀態，阻斷原油、天然氣及石油產品的運輸，推升能源價格。白宮表示，川普周二與石油及貿易業高層會面時，討論如何延長封鎖、同時將對美國消費者的影響降至最低。

伊朗官員則態度強硬。最高領袖軍事顧問雷札伊在國營電視上表示，若美國持續封鎖，伊朗將做出回應。國會議長卡利巴夫則指控川普試圖透過經濟壓力與內部分裂迫使伊朗屈服。

西太平洋銀行商品研究主管雷尼（Robert Rennie）表示：「川普撕掉了市場原本依賴的『安全毯』——即戰爭即將結束的希望。交易人士現在被迫面對更嚴峻的現實：雙方都認為自己在勝利，缺乏談判動機，而能源價格開始加速上升。」

布蘭特原油今天已是連續第九個交易日上漲，累計飆漲超過36%。

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