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雙普通話 俄願調停美伊戰爭 川普提俄烏先休兵

記者陳熙文／華盛頓報導
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圖為川普總統(右)與俄羅斯總統普亭去年8月在阿拉斯加基地舉行會談。兩人於29日通...
圖為川普總統(右)與俄羅斯總統普亭去年8月在阿拉斯加基地舉行會談。兩人於29日通電交換美伊與俄烏兩場戰爭。(美聯社檔案照)

川普國總統29日與俄羅斯總統普亭通電話，川普指出，他在通話中建議俄烏之間停火，稱普亭有可能這麼做。

根據「以色列時報」(The Times of Israel)報導，普亭29日與川普通電，普亭針對如何解決伊朗核子計畫的問題向川普提出意見，他也提議，為了迎接俄國的「勝利日」，俄烏戰爭暫時停火。

1945年5月8日是納粹德國對蘇聯簽訂投降書的日子，俄國訂5月9日為勝利日，俄國今年將紀念「偉大的衛國戰爭」(Great Patriotic War)勝利81周年。

紐約時報報導指出，根據普亭外交顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)的說法，俄烏停火的時間將與5月9日勝利日重疊，但鄂夏柯夫沒有說明具體時程。

川普29日接受訪問時證實他與普亭通話，稱雙方討論到不同議題，主要聚焦在烏克蘭情勢，也討論到一點伊朗情勢；川普指出，雙方有一場非常好的對話，預料很快可以提出一項解決方案。

川普指出，普亭希望參與伊朗情勢，願意協助美國取得伊朗的濃縮鈾；不過川普說，他告訴普亭，他更希望普亭結束與烏克蘭的戰爭；川普說，這對他而言是更重要的事情。

川普也強調說，伊朗不能擁有核子武器，普亭也不希望看到伊朗擁有核武。

川普說，他與普亭有很長的對話，川普也建議俄烏之間停火，並認為普亭會這麼做，有可能對此做出宣布。

據報導，鄂夏柯夫沒有明確說明誰提出停火的想法，但指出，普亭向川普表明俄國準備好宣布在勝利日慶祝活動期間停火，而川普也非常積極地支持這個想法。

一名烏克蘭總統澤倫斯基的發言人則表示，基輔必須釐清川普和普亭討論的內容，才能決定是否停火。莫斯科和基輔在月初達成有限期的停火協議，時間與東正教的復活節重疊，不過雙方都指控彼此違反停火協議。

至於有媒體詢問說，俄烏戰爭和美伊衝突，何者會先落幕？川普表示，他認為兩場衝突落幕的時程可能有相似的時間表。

紐約時報 烏克蘭 俄羅斯

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