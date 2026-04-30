汽油均價創高…傳川普下令長期封鎖伊朗 斷金流迫讓步

圖為科羅拉多州一處加油站顯示普通無鉛汽油和柴油的每加侖價格。29日美國汽油平均價格達到每加侖4.23美元，是戰爭爆發以來的最高價位。(美聯社)

華爾街日報引述多名官員透露，川普 總統認為伊朗 提議先開荷莫茲海峽、擱置核問題，表明非真心談判，已指示幕僚做好長期封鎖伊朗港口的準備，目標是打擊伊朗政權金流迫使讓步。川普這項決定代表戰爭進入新階段，也凸顯他雖追求快速、可對外宣傳的勝利，眼前卻沒有萬全選項。

原油供應受阻問題短期看來無解，國際油價應聲上漲，布蘭特6月期貨一度大漲5.5%，衝破每桶117美元，連續八個交易日上揚。

29日美國汽油平均價格達到每加侖4.23美元，是對伊戰爭爆發以來的最高水準。自衝突開始以來，駕駛者面臨的成本增加了42%。

伊朗27日告訴斡旋方，正與最高領袖穆吉塔巴磋商，數日後將再提修正方案。隨著封鎖壓力升高，伊朗接下來可能加大對美方施壓，包括恢復攻擊區域能源設施，或鎖定執行封鎖任務的美國海軍資產，迫使華府在升高衝突或談判退讓間做選擇。

知情官員透露，包括本周戰情室會議中，川普選擇透過封鎖進出伊朗港口的航運，持續施壓伊朗經濟和石油出口。他評估後認為，相較維持封鎖，其他無論是恢復轟炸或退出衝突，風險更高。

封鎖顯然衝擊伊朗經濟，伊朗貨幣里亞爾29日再寫新低，一度跌至180萬兌1美元。里亞爾匯率在衝突爆發後幾周大致保持穩定，但兩天前開始走跌。專家警告，伊朗通膨可能因而飆升。

同時，美國財政部28日警告，任何向伊朗支付費用換取通行荷莫茲海峽的金融機構，可能面臨美國制裁。

報導稱，川普27日告訴幕僚，伊朗提議先重啟荷莫茲海峽，並談判結束戰爭，之後再談判核問題，證明德黑蘭並非真心談判。

川普28日還在社群平台發文說，封鎖正將伊朗推向崩潰狀態；另一方面，官員透露，川普不願放棄要求伊朗暫停濃縮鈾至少20年，且後續相關活動需接受限制。

路透最新民調顯示，民眾對川普處理生活成本問題與伊朗戰事的不滿日益加深，川普支持度跌到34%，比一周前的民調下跌兩個百分點，續創第二任新低，而他第一任最低點為33%。

自美國和以色列2月28日聯手對伊朗發動戰爭導致汽油價格飆升以來，川普支持率大幅下滑。僅22%受訪者認同他處理生活成本的方式，而油價上漲為美國家庭帶來沉重負擔，也讓川普所屬的共和黨憂心在11月期中選舉失去國會控制權。

這項線上民調是彙整全美1269名成年人的回覆，包括1014名登記選民，抽樣誤差為正負三個百分點。