我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普親上火線反嗆

英王查理訪美會科技領袖 一句話逗笑黃仁勳

英王35年來首次國會演說 重申英美同盟 強調北約重要性

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國國王查理三世（前中）、王后卡蜜拉（右）抵達國會後，受到國會議員熱烈歡迎，掌聲...
英國國王查理三世（前中）、王后卡蜜拉（右）抵達國會後，受到國會議員熱烈歡迎，掌聲持續了四分鐘。（路透）

英國國王查理三世（King Charles III）28日至美國國會發表演說，他在演說重申英美同盟的長久歷史，同時也強調強調北約的重要性，並為烏克蘭發聲。這是英國在35年後再有英國王室到美國國會演說。

查理三世與王后卡蜜拉（Queen Camilla）27日抵達華府，展開為期四天的國事訪問，這是自英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在2007年訪美以來，再度有英國君主訪美，也是查理三世登基後，首度以君主身分訪美。

槍案後訪美 批挑起恐懼

川普總統28日先在白宮歡迎查理國王和王后，國王下午則訪問國會山莊，於國會發表約30分鐘的談話；這也是伊麗莎白二世1991年在美國國會發表談話後的首例。

川普日前出席「白宮記者協會晚宴」，遭遇槍擊事件，查理三世特別在談話中表示，他在槍擊事件之後訪問美國，指槍手企圖傷害美國的領導層、挑起恐懼和分裂。

查理國王說，這樣的暴力永遠不會成功，並表示，不管有什麼樣的不同和歧見，大家都必須團結一致支持民主、保護人民免於傷害，並致敬那些勇於每天冒生命危險為國家服務的人。

英國國王查理三世（前）抵達國會後，受到國會議員熱烈歡迎。（歐新社）
英國國王查理三世（前）抵達國會後，受到國會議員熱烈歡迎。（歐新社）

維持80年關係 不該漠視

查理三世的演說也聚焦地緣政治，他表示，他在一個動盪不安的時期訪問美國，指歐洲和中東都陷入衝突之中，為國際社會帶來巨大的挑戰。

查理國王表示，世界所面臨的挑戰遠大於一個國家可以承受的範圍，並表示，英美的同盟不能只是緬懷過往的輝煌，或者預期根本原則會簡單地延續下去；查理三世引用英國首相施凱爾訪美時所言，稱英美的夥伴關係是不可缺少的，英美不該漠視過去80年來維持關係的一切基礎，而是應該把關係建立在這個基礎之上。

查理三世指出，英美關係重新出發的起點首在於安全議題，指英國理解到國家的防衛必須做出改變來面對世界的威脅；為了適應未來，英國展開冷戰以來最大規模的國防預算增幅。

共同防禦 重提第五條款

查理三世也提到說，北約在九一一事件後首度啟動北約第五條款（Article 5）的共同防禦保護承諾，且聯合國安全理事會團結一致來面對恐怖主義；英美也一起採取行動，就像英美人民在過去超過一個世紀所做的一樣，一同肩並肩經歷兩場世界大戰、冷戰和阿富汗戰爭，以及定義英美共同安全的每個時刻。

查理三世喊話說，烏克蘭和其勇敢人民的防衛需要相同的決心，以取得公正而持久的和平。

查理三世說，美軍和盟友的承諾和專業是北約的核心，誓言支持彼此的防衛、保護我們的人民和利益，並在共同對手之前，維護美國和歐洲的安全；查理三世強調說，大家共同的防衛、情報和安全連結在一起，其關係不是以年計算，而是以數十年計。

眾議長強生（右）接待查理國王（左），查理國王此行被視為修補兩國緊張關係。（歐新社...
眾議長強生（右）接待查理國王（左），查理國王此行被視為修補兩國緊張關係。（歐新社）

指向川普？談到「大憲章」

查理三世指出，美軍今天有數千名軍人、國防官員和他們的家人駐紮在英國，就像有英國人員在橫跨30個美國州服務；英美正共同建造F-35戰機，並同意共同合作史上最具野心的潛艇項目：澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）。

此外，查理三世也提到美國最高法院的判決多次引用英國「大憲章」，尤其是行政權受到監督和約束的基本原則，被認為是指向川普，在國會贏得滿堂彩。

川普 烏克蘭 華府

上一則

關稅政策變動 國會預算處：聯邦赤字十年恐增1.1兆

下一則

非移民簽證庇護申請擬限縮 兩問題答「是」將拒發

延伸閱讀

英王查理譴責槍手：這樣的暴力永遠不會成功

英王查理譴責槍手：這樣的暴力永遠不會成功
川普「最不願冒犯的人」到了 英王訪白宮 悄悄話提到普亭？

川普「最不願冒犯的人」到了 英王訪白宮 悄悄話提到普亭？
英王查爾斯抵美修補兩國關係 川普喊「我的朋友」

英王查爾斯抵美修補兩國關係 川普喊「我的朋友」
英王27日起訪美 赴華府紐約和維吉尼亞州

英王27日起訪美 赴華府紐約和維吉尼亞州

熱門新聞

美國總統川普（左）與白宮記者協會主席姜偉嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
川普政府正在重新審查前總統拜登執政期間批准的綠卡及其他移民福利，警告涉嫌造假者將面臨法律後果。圖為一名外國旅客從邁阿密機場海關入境。(美聯社)

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

2026-04-21 20:12
美國總統川普24日搭乘空軍一號前往佛州。(路透)

川普總統3月買了這些公司債和股票

2026-04-25 09:43
川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。（取材自川普真實社群帳戶）

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

2026-04-25 22:57
美國貿易代表葛里爾表示，美國盟友若要從中國以外的地區採購關鍵礦產，必須準備承擔「國家安全溢價」。(路透)

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

2026-04-22 02:47
好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司高階經紀人格蘭茲（左下）25日在白宮記協晚宴會上目睹槍案時的現場混亂情景，卻還鎮定坐著吃沙拉。網上瘋傳這段畫面，封他為「沙拉男」。（取材自X帳號@ChrisStephensMD的影音）

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

2026-04-27 07:20

超人氣

更多 >
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服
這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算

這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算