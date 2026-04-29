英王35年來首次國會演說 重申英美同盟 強調北約重要性

英國國王查理三世（前中）、王后卡蜜拉（右）抵達國會後，受到國會議員熱烈歡迎，掌聲持續了四分鐘。（路透）

英國國王查理三世（King Charles III）28日至美國國會發表演說，他在演說重申英美同盟的長久歷史，同時也強調強調北約的重要性，並為烏克蘭 發聲。這是英國在35年後再有英國王室到美國國會演說。

查理三世與王后卡蜜拉（Queen Camilla）27日抵達華府 ，展開為期四天的國事訪問，這是自英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在2007年訪美以來，再度有英國君主訪美，也是查理三世登基後，首度以君主身分訪美。

槍案後訪美 批挑起恐懼

川普 總統28日先在白宮歡迎查理國王和王后，國王下午則訪問國會山莊，於國會發表約30分鐘的談話；這也是伊麗莎白二世1991年在美國國會發表談話後的首例。

川普日前出席「白宮記者協會晚宴」，遭遇槍擊事件，查理三世特別在談話中表示，他在槍擊事件之後訪問美國，指槍手企圖傷害美國的領導層、挑起恐懼和分裂。

查理國王說，這樣的暴力永遠不會成功，並表示，不管有什麼樣的不同和歧見，大家都必須團結一致支持民主、保護人民免於傷害，並致敬那些勇於每天冒生命危險為國家服務的人。

英國國王查理三世（前）抵達國會後，受到國會議員熱烈歡迎。（歐新社）

維持80年關係 不該漠視

查理三世的演說也聚焦地緣政治，他表示，他在一個動盪不安的時期訪問美國，指歐洲和中東都陷入衝突之中，為國際社會帶來巨大的挑戰。

查理國王表示，世界所面臨的挑戰遠大於一個國家可以承受的範圍，並表示，英美的同盟不能只是緬懷過往的輝煌，或者預期根本原則會簡單地延續下去；查理三世引用英國首相施凱爾訪美時所言，稱英美的夥伴關係是不可缺少的，英美不該漠視過去80年來維持關係的一切基礎，而是應該把關係建立在這個基礎之上。

查理三世指出，英美關係重新出發的起點首在於安全議題，指英國理解到國家的防衛必須做出改變來面對世界的威脅；為了適應未來，英國展開冷戰以來最大規模的國防預算增幅。

共同防禦 重提第五條款

查理三世也提到說，北約在九一一事件後首度啟動北約第五條款（Article 5）的共同防禦保護承諾，且聯合國安全理事會團結一致來面對恐怖主義；英美也一起採取行動，就像英美人民在過去超過一個世紀所做的一樣，一同肩並肩經歷兩場世界大戰、冷戰和阿富汗戰爭，以及定義英美共同安全的每個時刻。

查理三世喊話說，烏克蘭和其勇敢人民的防衛需要相同的決心，以取得公正而持久的和平。

查理三世說，美軍和盟友的承諾和專業是北約的核心，誓言支持彼此的防衛、保護我們的人民和利益，並在共同對手之前，維護美國和歐洲的安全；查理三世強調說，大家共同的防衛、情報和安全連結在一起，其關係不是以年計算，而是以數十年計。

眾議長強生（右）接待查理國王（左），查理國王此行被視為修補兩國緊張關係。（歐新社）

指向川普？談到「大憲章」

查理三世指出，美軍今天有數千名軍人、國防官員和他們的家人駐紮在英國，就像有英國人員在橫跨30個美國州服務；英美正共同建造F-35戰機，並同意共同合作史上最具野心的潛艇項目：澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）。

此外，查理三世也提到美國最高法院的判決多次引用英國「大憲章」，尤其是行政權受到監督和約束的基本原則，被認為是指向川普，在國會贏得滿堂彩。