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川普「最不願冒犯的人」到了 英王訪白宮 悄悄話提到普亭？

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（右二）及第一夫人梅蘭妮亞（右一）27日在白宮接待到訪的英王查理三世...
美國總統川普（右二）及第一夫人梅蘭妮亞（右一）27日在白宮接待到訪的英王查理三世（左二）與王后卡蜜拉（左一）。（美聯社）

英國國王查理三世與王后卡蜜拉27日抵達美國，展開為期4天國是訪問。目前氣氛融洽，絲毫看不出英美兩國正因伊朗戰爭浮現1956年蘇伊士運河危機以來最大裂痕；美國今年迎來獨立250周年，還有白宮記協晚宴槍擊案驚魂不久，各方關注查理三世此行的氛圍。衛報引述政治史學者塞爾登形容，查理三世此行難度甚或超越二次世界大戰前喬治六世訪美、爭取時任美國總統小羅斯福支持的關鍵時刻。

查理三世預計28日赴美國國會發表演說，將成為1991年伊麗莎白二世以來，首位在美國國會發表這類演說的英國君主，可望成為查理三世登基以來最重要的公開發言之一。

查理三世與卡蜜拉27日拜訪白宮，受到美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞迎接，這是已故女王伊麗莎白二世2007年訪美以來，英國君主首次對美國進行國是訪問。

政治史學者塞爾登（Anthony Seldon）形容，查理三世此行「極為棘手」，難度超越歷來英國君主對美官方訪問，最大變數在於川普難以預測，但查理三世可能也是川普「最不願冒犯的人」，因此川普或許會有所收斂。

英王夫婦在白宮綠廳用茶後，前往花園參觀一座新擴建、以迷你白宮造型重建的蜂箱；查理三世長期支持養蜂與環境保護。卡蜜拉則佩戴一枚結合英美國旗的胸針，這枚胸針是1957年伊麗莎白二世訪美時，紐約市長贈送的禮物。1957年那次訪問同樣意在修補關係，當時英美正因蘇伊士運河危機嚴重失和。

每日郵報報導，根據讀唇專家希克林（Nicola Hickling）解讀，川普在白宮南草坪迎接英王時，低聲提到白宮記協晚宴槍擊案，並詢問查理三世是否還好。查理三世似乎回應不想在現場停留太久，川普則說「這不是好事」，並稱自己「原本沒有準備好，但現在準備好了」。每日郵報並未說明上段對話的確切意思。

希克林稱，川普隨後提到俄羅斯總統普亭，川普稱「正在和普亭談」，並說普亭「想要戰爭」。查理三世似乎有意淡化話題，先回應「我們稍後再談」，川普又繼續說普亭可能「消滅人口」時，查理三世再度以「改天再說」帶過。

當日晚間，英王夫婦轉往英國駐美大使館出席花園派對，英美政商界逾600人共襄盛舉。現場餐點提供牛肉三明治也帶有外交意義，所用牛肉來自美英近期談妥協議後，首批免關稅進口美國的英國牛肉。

紐時引述白金漢宮演說預覽，查理三世料將在演說中承認英美確實存在分歧，但「兩國總能一次次找到攜手合作的方式」。英王也將表示，英美過去250年來充滿「和解與更新」，至今成就這段關係是「人類歷史上最偉大的同盟」之一。

此外，英王也將倡議寬容、自由與平等等共同價值，並強調無論是支持北約或保護烏克蘭，都應捍衛這些信念。

白宮 查理三世 普亭

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