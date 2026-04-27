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傳川普不滿意伊朗提的新方案 荷莫茲海峽恐再鎖2個月

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統24日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地。(美聯社)
川普總統24日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地。(美聯社)

美伊談判陷入僵局之際，外媒傳出德黑蘭提議先開荷莫茲海峽、暫時擱置核問題。紐約時報引述多名知情官員透露，白宮戰情室27日就伊朗問題舉行簡報，川普總統在會中表明不滿意德黑蘭新提案。

會中高層對於是否接受提案也有所分歧，有人主張持續封鎖迫使伊朗讓步，有人則質疑此舉將更鞏固伊斯蘭革命衛隊權力，也有一派揣測伊方準備讓步。然而，美政府難以確定伊朗談判代表是否獲授權在核問題讓步，質疑若不恢復軍事行動難以動搖德黑蘭。

目前尚不清楚川普究竟為何不滿伊方新提案，但他已多次堅稱，伊朗不能擁有核武。一名美國官員也表示，接受這項提案可能會顯得像是否定川普取得勝利。

白宮拒絕評論川普想法，發言人韋爾斯（Olivia Wales）聲明不會透過媒體談判，且「我們已明確說明紅線，總統只會達成一項對美國人民和全世界有利的協議」。白宮發言人李維特27日證實收到伊朗停戰新提案，並強調美方將維持一貫紅線，但她並未具體說明紅線為何。

紐時報導指出，伊朗重開海峽方案在美國政府內部引發激辯，焦點在於美伊誰握有更多談判籌碼、誰更能承受關閉荷莫茲海峽帶來的經濟壓力。

延後核談判原可望加速達成協議、緩解全球能源與金融市場壓力，但一旦暫停談核，等同顯示這場戰爭未能迫使德黑蘭在濃縮鈾問題上讓步。另一方面，若談判轉向重開海峽，同樣風險升高，美方封鎖原意在切斷伊朗石油出口迫使妥協。

美國官員指出，川普政府內部對伊朗提案的分歧在於美方是否仍握有足夠經濟與軍事籌碼，迫使德黑蘭在談判中重大讓步。

部分官員認為，若再持續封鎖兩個月，將重創伊朗能源產業，迫使德黑蘭為避免油井停產受損與高額維修成本而妥協。但也有人表達質疑，認為伊朗立場已更趨強硬，持續封鎖反而會更鞏固革命衛隊的權力。

同時，美國官員指出，伊朗談判代表尚未獲得領導層授權在核問題讓步，無論是來自最高領袖或革命衛隊高層，這使得妥協與和平協議難以推進。美政府評估認為，在這個背景下，若不恢復軍事行動，幾乎沒有理由認為伊朗立場會轉變。

然而，即使恢復轟炸，也沒有足夠證據顯示這會改變伊朗的決策過程。若要加大壓力，川普就需要授權攻擊民用基礎設施。

CNN報導，國務卿魯比歐27日受訪側面證實收到伊方新提案，鬆口稱「內容比預期更好」，但也重申美方紅線，強調未來任何協議必須阻止伊方取得核武。

魯比歐受訪福斯新聞表示：「核問題是美國一開始捲入此事的原因，而伊朗核計畫仍是核心問題。」他稱，德黑蘭顯然正試圖爭取更多時間，並強調伊朗談判經驗豐富，因此美方必須確保未來任何協議能明確阻止伊朗在任何時候加速發展核武。

魯比歐受訪拒絕揣測川普是否會接受伊方新提案，甚或未達協議的下一步會怎麼做，而這些將由川普定奪。

白宮 紐約時報 川普

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