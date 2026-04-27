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美伊陷「不戰不和」僵局 賭誰能撐更久

編譯廖振堯／綜合報導
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川普總統25日突然宣布取消派遣中東特使威科夫(Steve Witkoff)、白宮顧問庫許納(Jared Kushner)前往巴基斯坦，稱伊朗只會浪費談判代表團的時間；伊朗官員則堅持川普必須確實解除海上封鎖，他們才會參與直接談判，雙方正陷入一種「非戰非和」(no war, no peace)的尷尬僵局，都希望在這場對峙中堅持到最後。

紐約時報報導，雙方都聲稱自己占了上風，川普認為美國比伊朗更能撐過戰爭帶來的經濟損失，例如荷莫茲海峽封鎖。也有分析人士稱，伊朗官員似乎比川普更有信心能夠承受經濟衝擊更久，只是仍然擔心如果談判停滯，將繼續受到美國或以色列持續攻擊的威脅。周末伊朗一家知名保守派報紙「呼羅珊報」(Khorasan)發表了一篇文章，並被其他幾家伊朗媒體轉載，文章描述當前局勢為戰略僵局，並指出其中蘊含著相當大的風險，「雙方都已迴避全面戰爭，但仍未擺脫武力和施壓的邏輯……這可能比短期戰爭本身更危險」。

德黑蘭大學政治學者卡里米(Sasan Karimi)表示現在的情況類似於去年6月以伊的十二日戰爭結束時的情況，「戰爭結束了，但沒有任何持久性。」他敦促伊朗領導層抓住時機，制定與美國達成協議的完整框架，包括從伊朗讓步到最終要求，以及區域和平協議的願景。但他也不抱太大希望，因為在伊朗維持現狀是最政治上保守的做法，任何改變都可能導致失敗後被追究責任。

倫敦智庫Bourse & Bazaar Foundation執行長巴曼蓋利吉(Esfandyar Batmanghelidj)表示，伊朗仍然認為經濟上至少未來幾周還能撐到川普的行動結束，因為實際上荷莫茲海峽的混亂導致川普損失比伊朗更大；石油、化肥等出口中斷，未來幾周可能造成全球經濟更深層的衝擊，促使川普推動談判進程。

但伊朗經濟已面臨嚴重危機，全國各地蔓延裁員消息，石化產品、藥品也出現生產短缺的問題。伊朗最權威的經濟報紙Donya-e-Eghtesad預測，即使在達成協議的最樂觀情況下，年通膨率也可能高達49%；不戰不和則會在數月內將通膨率推高至接近70%；重燃戰火的通膨率可能超過120%。另一些經濟學家估計，伊朗者能夠勉強撐過目前的經濟危機三到六個月。

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紐約時報 白宮 以色列

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