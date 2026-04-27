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美才取消談判行程 川普：伊朗又提「更好」方案

編譯廖振堯／綜合報導
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伊朗外長阿拉奇(前排右)離開巴基斯坦後，又折回伊斯蘭馬巴德。圖為阿拉奇25日會見...
伊朗外長阿拉奇(前排右)離開巴基斯坦後，又折回伊斯蘭馬巴德。圖為阿拉奇25日會見巴基斯坦總理夏立夫(左一)。(歐新社)

川普25日表示由於與伊朗的談判缺乏進展，他已取消中東特使威科夫(Steve Witkoff)和白宮顧問庫許納(Jared Kushner)前往巴基斯坦。但伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)25日離開巴基斯坦後，26日又返回伊斯蘭馬巴德，不過伊朗仍堅持美國需停止封鎖荷莫茲海峽，才會參與新一輪會談。

美聯社報導，川普25日發文宣布取消威特科夫和庫許納的巴基斯坦之行，稱伊朗領導層存在巨大的內訌和混亂，沒人知道誰是負責人，他們自己也不知道，「如果他們想談，只要打通電話就好！」之後他告訴記者，在發布消息後不到10分鐘，伊朗就提出了一份「更好」的提議，他並未詳細說明，但強調條件之一是「伊朗不會擁有核武」。26日，川普對福斯新聞表示「如果他們願意，我們可以談，但我們不會派人去。」

負責調解的巴基斯坦正努力彌合美伊之間的重大分歧，兩名巴基斯坦官員私下透露雙方正在間接會談。一名參與調解工作的官員匿名表示伊朗堅持在新一輪會談之前美國需要結束封鎖，還希望說服阿曼支持向通過海峽的船隻收取通行費。

阿拉奇25日離開伊斯蘭馬巴德後便到訪阿曼，討論荷莫茲海峽安全問題與區域和平架構，之後短暫返回伊斯蘭馬巴德，接著26日又啟程前往莫斯科，預計27日將與俄總統普亭會晤。半官方的伊朗學生通訊社(ISNA)報導，阿拉奇短暫返回是與巴基斯坦官員傳達「徹底結束中東戰爭的任何諒解框架中，伊朗的立場和看法」。

不過在周末事態發展前，伊朗外交部就表示任何談判都將是間接的，由巴基斯坦官員充當中間人，反映出伊朗態度保持謹慎，因去年、今年稍早的幾輪間接談判都以被美國、以色列攻擊作收。

巴基斯坦獨立政治分析者阿里(Syed Mohammad Ali)表示談判延遲不應被視為挫折，間接談判正在進展，美伊局勢不可能一夕之間緩解，談判過程需要耐心，好消息是停火得以維持，雙方都希望結束衝突的方式不會在國內反噬。

伊朗外長阿拉奇離開巴基斯坦後，又折回伊斯蘭馬巴德。圖為阿拉奇25日會見巴基斯坦總...
伊朗外長阿拉奇離開巴基斯坦後，又折回伊斯蘭馬巴德。圖為阿拉奇25日會見巴基斯坦總理夏立夫(中)。(歐新社)

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