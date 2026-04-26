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「文件不夠好」川普取消特使赴巴國行程：伊朗想談打電話就行

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普總統25日在馬里蘭州安德魯空軍基地對媒體表示，伊朗方面有他的電話號碼，隨時聯...
川普總統25日在馬里蘭州安德魯空軍基地對媒體表示，伊朗方面有他的電話號碼，隨時聯絡。(美聯社)

川普總統25日表示，他收到的伊朗官員提出達成持久和平協議的提議「不夠好」，因此他取消美方代表團前往伊斯蘭堡的行程，會等待伊朗方面有關協議的進一步電話。川普隨後表示，此舉不代表美國及以色列立即重啟對伊朗的攻擊行動，不過隨著兩國談判陷入僵局，中東戰事未來發展益發不可預測。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，川普取消特使團與伊朗代表進行第二輪和平談判後，在自創社群平台真實社群發文強調：「我們握有一切籌碼，他們(伊朗)卻一無所有，如果他們想要談，只需打通電話就行。」不過當被媒體問及是否意味著恢復敵對行動，川普直言：「不，不是那個意思，我們還沒考慮到這一步。」

伊朗外交部隨後低調回應，前一天抵達巴基斯坦的伊朗代表團此行僅為雙邊訪問，不打算與美國接觸，並發表聲明強調：「伊朗和美國之間沒有計畫舉行會晤，伊朗將向巴基斯坦傳達其意見。」

美聯社報導，川普總統25日下午在佛羅里達州搭乘空軍一號返回華盛頓參加白宮記者晚宴。在登機前，川普在機場對媒體表示：「你們可能聽說我們取消了行程。我們掌握了所有籌碼，我們不會為了拿到一份不夠好的文件，就花15個小時在飛機上來回奔波。」

他說，「他們(伊朗)給我們的文件本應更好。但有趣的是，我取消(美代表團)行程後，不到10分鐘，我們就收到一份更好的新文件。」川普說，「他們不會擁有核武器，就這麼簡單……他們做出了很多讓步，但還不夠。」

儘管美伊兩國何時展開新一輪談判，依然撲朔迷離，但一位匿名巴基斯坦官員透露，巴基斯坦領導人仍在「盡最大努力」促成美伊直接對話。

稍早川普總統在與記者談話中表示，美方會與「任何需要談判的人」進行談判，「但沒必要等兩天，讓人奔波十六七個小時，我們不會那樣做。他們想談的時候，可以隨時給我打電話。」

根據報導，伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)25日率先與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾(Asim Munir)和巴基斯坦總理夏立夫(Shehbaz Sharif)會面，傳達德黑蘭官方停火立場，並透過社群平台X強調：「我認同伊朗建立確實可行的框架，以永久結束(美以)對伊戰爭的立場。」隨後兩名巴基斯坦官員透露阿拉奇於當日晚間轉赴阿曼訪問，預計隔日返回巴基斯坦，與其他代表團成員會合。在此之前，美方代表還未抵達巴基斯坦。

美國和以色列在2月底發動對伊朗的軍事行動，遭遇伊朗軍方強烈反擊，並利用荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)作為籌碼，透過實質封鎖行動擾亂全球石油市場，成為川普2.0最大政治包袱，美軍正全力在這條波斯灣航道掃除水雷，不過作業時間需耗時數月，外交政策研究所(Foreign Policy Research Institute)國家安全計畫學者索茲伯里(Emma Salisbury)直言：「美國能做的，只是讓商業航運重拾信心。」

然而伊朗革命衛隊(Revolutionary Guards)透過Telegram帳號重申：「有效控制荷莫茲海峽，並讓嚇阻效應籠罩美國及其華府的盟友們，正是伊朗既定戰略。」同時伊朗中央司令部也透過國營媒體放話威脅，若「美軍繼續在區域內進行封鎖、掠奪及海盜行徑，勢必遭遇反擊」。

由於荷莫茲仍是阻礙美伊第二輪面對面會談的核心癥結，曾派駐美國和聯合國的巴基斯坦資深外交官可汗(Masood Khan)直言：「除非我們解除此兩道封鎖、此雙重封鎖，否則第二輪談判不可能有任何突破。」

川普總統25日上午命令中東特使威科夫(右)及庫許納(左)取消赴巴基斯坦與伊朗代表...
川普總統25日上午命令中東特使威科夫(右)及庫許納(左)取消赴巴基斯坦與伊朗代表談判。(路透)

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