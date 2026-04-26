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哈格島儲油滿載 伊急調老舊油輪疏散 美封鎖海峽似奏效

編譯王曉伯／綜合報導　
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哈格島儲油糟即將灌滿，無法再進油，或顯示美封鎖海峽有用。(美聯社)
哈格島儲油糟即將灌滿，無法再進油，或顯示美封鎖海峽有用。(美聯社)

根據海灣新聞報(Gulf News)指出，由於美國封鎖，伊朗原油出口重鎮哈格島(Kharg Island)的陸上儲油設施容量已接近極限，伊朗被迫正調用老舊的油輪來緩解儲油壓力。由此也顯示，川普總統的封鎖正將伊朗政權至關重要的石油樞紐哈格推向崩潰的邊緣。

哈格島控制著伊朗約90%的原油出口。

海灣新聞報24日報導，由於哈格島的陸上儲油能量接近極限，馬上就要裝不下了；伊朗被迫啟用一艘服役已30年的油輪「納沙號」(Nasha)來疏解儲油壓力。伊朗當局計畫將這艘過去幾年來一直空載停泊的油輪做為原油的浮動儲存設施。

全球石油運輸監測公司TankerTrackers.com指出，這艘老舊的油輪目前正在前往伊朗主要的原油出口碼頭。

專家指出，伊朗的石油淨流入量約為每日100萬桶，哈格島的目前剩儲的儲油能力可能在短短12到13天內就會用罄。一旦伊朗政權最重要的石油據點出現擁塞，就可能會演變成該國嚴重的經濟問題，迫使伊朗當局必須採取緊急行動。　

美國國防部長赫塞斯(Pete Hegseth）24日表示，伊朗與美國仍有「談判窗口」，但他警告說，隨著美國對所有往返伊朗港口的船隻實施海上封鎖，「時間對他們不利。」

據了解，本周稍早，美軍扣押了一艘懸掛伊朗國旗、駛往新加坡的油輪，當時該油輪正試圖在夜色中偷偷繞過美國艦艇。另據美國航運和安全部門消息人士透露，22日至少還有三艘屬於伊朗的船隻在印度、馬來西亞和斯里蘭卡附近的亞洲水域被攔截。

此外，美國24日在中東地區又增添一艘航空母艦布希號(USS George H.W. Bush)，它的加入將顯著加強對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）伊朗港口的封鎖。

在22日的時候，有三艘貨櫃船在荷莫茲海峽遭到伊朗炮火襲擊。在此一攻擊事件發生幾小時前，川普總統才宣布無限期延長與伊朗間的停火協議。

伊朗方面稱，他們扣押了兩艘試圖經由荷莫茲海峽離開波斯灣的船隻，這是自戰爭爆發以來伊朗首次扣押船隻。

伊朗革命衛隊小艇21日在荷莫茲海峽攔檢一艘貨輪。(美聯社)
伊朗革命衛隊小艇21日在荷莫茲海峽攔檢一艘貨輪。(美聯社)

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