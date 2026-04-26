荷莫茲若重開 雪佛龍CEO：油輪仍需軍艦護航

美海軍在演習清除水雷。(路透)

川普 總統表示，海軍正在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)清除伊朗布設的水雷。

美聯社報導，五角大廈 官員21日在眾院 軍事委員會(House Armed Services Committee)上透露，全面清空海峽內水雷可能需時長達6個月。儘管國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)未正面證實具體時程，但他強調美軍有能力在適當時間內完成。川普更下令將掃雷行動規模擴大三倍，並授權海軍摧毀任何試圖布雷的伊朗船隻。

曾在美國海軍服役的海事戰略專家威爾斯(Steven Wills)表示，掃雷(Minehunting)就像在自家庭院修剪草坪，雜草很快又會長出來。清過的海域，也很容易被伊朗小船重新布雷。

美軍目前並未派遣大型戰艦進入海峽，而是運用更靈活的濱海戰鬥艦(Littoral Combat Ships)與掃雷艦，目前已有兩艘濱海戰鬥艦駐守，另有兩艘復仇者級掃雷艦(Avenger-class minesweepers)從日本移防過來。

美軍利用聲納、遠端遙控無人載具，以及直升機透過雷射裝置偵測辨識。美軍也派遣專業潛水員與爆炸物處理專業(Explosive Ordnance Disposal)在水下進行拆解。

儘管尚未確認伊朗是否已布雷，但伊朗只要揚言在海峽布雷就足以造成恐慌。智庫外交政策研究所(Foreign Policy Research Institute)專家薩利斯伯里(Emma Salisbury)解釋，這是一種「幽靈威脅」(specter of threat)心理戰術，布雷成本極低且隱匿性高，可用快艇或小型潛艇執行，但掃雷則極其耗時。即使美軍宣稱航道淨空，伊朗只要說尚有殘餘水雷，就足以讓商船航運商與保險商卻步。目前英國Marsh船舶戰爭險經紀部門已要求船隻須聯繫伊朗當局獲取通航保障。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，雪佛龍(Chevron)石油公司執行長沃斯(Mike Wirth)表示，為確保人員與貨物安全，即使荷莫茲海峽重新開放，商船可能還是需要軍艦武裝護航。他強調，風險不僅來自水雷，還有陸地威脅，必須與軍方合作重建通航信心。