如何與美談判？伊朗強硬、溫和派一直有分歧

伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪。(路透)

美伊取消原定舉行的第二輪會談，分析家指出，伊朗 領導層內部對於如何守住談判底線，明顯存在嚴重分歧，讓談判舉步維艱，川普 總統想透過外交手段結束戰爭，難度很高。

華爾街日報報導，伊朗領導層在戰爭期間的政治宣傳展現團結，對軍隊保持嚴格掌控，但隨著伊朗轉向與美國談判，尋求解除制裁，這種團結似乎正在瓦解中。

伊朗政壇正在展開一場權力爭奪戰：一方是新近獲得權力的強硬派，他們主要身處革命衛隊(Revolutionary Guard)等政治體系下，另一方是更專注修復伊朗疲弱經濟的溫和務實派。

知情人士透露，4月初美伊首輪會談，伊朗內部分歧就已顯現；當美國追問伊朗願意討論的具體問題時，伊朗態度含糊不清。

強硬派領袖還利用國內媒體和社群媒體，公開抨擊伊朗首席談判代表議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)和外長阿拉奇(Abbas Araghchi)，指責他們在首輪談判中討論了伊朗核計畫問題。

曾隨伊朗代表團赴巴基斯坦 的極端保守派議員納巴維安(Mahmoud Nabavian)公開抨擊加利巴夫主談的方式，認為「不該把核問題拿出來談判，那只會讓敵人更加肆無忌憚；我們在那場談判中，犯了戰略錯誤。」

知情人士透露，領導伊朗革命衛隊總司令瓦希迪(Ahmad Vahidi)也反對做出過多妥協。

府智庫威爾遜中心全球顧問委員會的中東專家阿默西(Mohamed Amersi)表示，「最高決策層出現猶豫與停滯，內部爭辯怎麼做才符合伊朗最大利益，拉長了形成共識的時間。」

分析家指出，伊朗領導層內部運作不透明，很難對現況做出確切結論。這種強硬姿態也可能是想迫使美國在談判桌上做出讓步。

以色列國家安全研究所伊朗研究計畫主任齊米特(Raz Zimmt)指出，伊朗政權若任由內部持續分裂，本就不受歡迎的國內聲望恐將更加脆弱；此外，缺乏足以承擔決策風險並協調各派系的強勢最高領袖，也讓分歧加劇。

1988年伊朗與伊拉克簽署停戰協議，結束長達8年的兩伊戰爭；當時伊朗最高領袖何梅尼(Ayatollah Ruhollah Khomeini)曾將結束戰爭的艱難決定比喻為「飲下毒酒」。齊米特說：「與1988年不同，現在沒人願意喝下那杯毒酒。」

伊朗議長卡利巴夫。(路透)