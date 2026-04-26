WSJ：重啟戰火或恢復談判 川普陷兩難

川普總統指伊朗高層內鬥，無人領導作主。(歐新社)

原定在巴基斯坦 展開美伊第二輪談判前夕，川普 總統突然25日宣布取消，意味著白宮 今後面臨重啟戰火或恢復談判的兩難抉擇，雙方仍是各說各話。

根據華爾街日報(WSJ)報導，白宮特史威科夫(Steve Witkoff)與庫許納(Jared Kushner)準備前往伊斯蘭馬巴德(Islamabad)與伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)會面前，川普以伊朗所提方案未符合預期為由，宣布取消行程：「我們不要總花上15小時搭機往返，只為得到一份不夠好的文件。」並透露取消行程後10分鐘，伊朗即提出包括放棄核武在內的協議方案。

川普總統沒有透露伊朗在談判中究竟提出什麼條件，但他重申伊朗必須停止核計畫是美方的底線。

在與巴基斯坦調解方舉行會談後，阿拉奇外長向伊朗國家通訊社(IRNA)表示：「美國是否真的有意推動外交談判，還有待觀察。」並在美伊談判取消後，啟程轉往阿曼和俄羅斯訪問。

英國智庫「皇家國際事務研究所」(Chatham House)中東事務主任瓦基爾(Sanam Vakil)指出：「在伊朗與美國立場更接近之前，他們不會想與美國面對面談判。」並強調 ：「他們認為會面沒有意義，因為只會讓川普掌控話語權，覺得是伊朗迫切希望對話。」

在伊朗實際封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)後，美軍封鎖伊朗港口作為反制，因此德黑蘭堅持美國解除港口封鎖，才能恢復談判，「國際危機組織」(International Crisis Group)伊朗計畫主任瓦茲(Ali Vaez)指出：「雙方都認為自己占上風，他們應該同時恢復海上航運。」

美國中東特使威科特(右)與庫許納。(美聯社)

眼看美伊談判陷入僵局，川普面臨兩難，並將取消談判歸咎於伊朗內部分裂：「他們的領導班底內部紛爭不斷，一片混亂，包括他們自己在內，沒有人知道誰在掌權。」與此同時，以色列25日對黎巴嫩發動一系列空襲行動，以摧毀當地火箭發射器，全力消除對以色列的「直接威脅」。

除了黎巴嫩與海峽封鎖的分歧有待化解，伊朗核計畫更是美伊談判重中之重，儘管白宮希望伊朗將高濃縮鈾庫存轉移出境，不過德黑蘭仍堅持核計畫是不可逾越紅線，伊朗駐印度大使法塔利(Mohammad Fathali)強調：「只有當對手承認我國和平擁核權利，談判才能取得適當進展。」