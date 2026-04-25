尷尬…迎接英王查理三世 華盛頓特區卻誤掛15支澳洲國旗

美國總統川普。（歐新社）

為迎接英國國王查理三世展開國事訪問，美國華盛頓特區近日懸掛英國國旗以示歡迎。不過，有民眾發現街頭竟出現大量澳洲 國旗。對此，華府 官員24日證實，當局在200多支旗桿中誤掛了15支澳洲國旗，發現錯誤後已立即更換為英國米字旗。

英國白金漢宮此前宣布，查理三世將於27日起展開為期四天的訪美行程。此次訪問備受矚目，英美關係近期因在伊朗戰事上的立場分歧而轉趨緊張。美國總統川普 接受路透與英國廣播公司採訪時表示，查理三世的到訪有助於修補兩國關係。

川普預告雙方會面時，將討論伊朗局勢、北約事務，以及英國對美國科技巨頭徵收數字服務稅等議題。

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另一方面，英國哈利王子近期突訪烏克蘭，並在論壇上呼籲俄羅斯總統普亭終結衝突，同時敦促美國履行國際條約義務。對此，川普不以為然，直言哈利無法代表英國官方立場，甚至戲稱「自己比哈利更能代表英國」。

哈利王子隨後接受英國媒體採訪時回應，雖然自己已非在職王室成員，但仍以王室一份子的身分，持續在全球議題上發聲。