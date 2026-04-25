美國再祭大規模制裁 矛頭指向中、伊影子貿易

美國在川習會前夕加強打擊北京與德黑蘭間檯面下的石化交易。美國財政部 今天對40家航運公司與船隻，以及一家中國煉油廠實施大規模制裁，擴大打擊與伊朗相關的海運業務。

華盛頓郵報 指出，大多數遭制裁的船隻裡，有些是營運業務與中國有關，有些則是將原油運往中國作為最終目的地。

這波制裁距圖斯卡（Touska）號貨櫃輪遭扣押不到一週。被列入制裁名單的圖斯卡號是伊朗籍貨櫃輪，19日駛往伊朗途中遭美軍扣押。圖斯卡號駛往伊朗前曾停靠中國一處港口，當地被視為可裝載用於火箭燃料前體化學品的據點。美國總統川普20日受訪時稱美方在船上發現「來自中國的禮物」，裡面「不是什麼好東西」。

本週另有M/T Majestic與M/T Tifani兩艘船在印度洋遭美軍扣押；美方官員表示，這兩艘船共載有將近400萬桶伊朗原油。

中國是全球最大的伊朗原油買家，也是德黑蘭軍方所用化學品與設備的重要來源。分析人士估計，在伊朗戰爭爆發前，中國每天進口約140萬桶伊朗石油 ，約占總進口量的13%。

中伊間的石油貿易主要是透過一個由數百艘油輪、空殼公司與中介商組成的地下網絡，在正常法律管道外運作。這些船東遭隱匿的船隻在海上進行船對船轉運，規避制裁，石油最終流向中國所謂的「茶壺」廠，即一些小型、願意接受灰色市場折扣原油的煉油廠。

這次其中一個新納入制裁標的者是在中國大連的恆力石化公司，是中國最大的「茶壺煉油廠」之一。美國財政部今天表示，恆力石化購買價值數十億美元的伊朗石油產品。

自伊朗戰爭爆發後，已少有中國船隻穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），北京方面證實這是與德黑蘭達成協議的結果；川普對進出伊朗港口的船隻實施封鎖後，又有好幾艘與中國有關的船隻放棄通過海峽，包括遭美國制裁的中國油輪「富星號」（Rich Starry）。

雖然美國已對數百艘被指為屬伊朗「影子船隊」的船舶、實體與個人祭出制裁，但美軍實際扣押與中國有關船隻或貨物仍屬罕見。北京方面則未阻止遭美國制裁船隻進入中國港口或與中國企業交易。

分析人士指出，若查扣幾十艘參與地下交易的受制裁船隻都得像對圖斯卡號般費勁（當時對峙約6小時），將對美軍造成重大負擔。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員卡頓（Isaac Kardon）說：「那裡沒那麼多驅逐艦，能執行這類任務的艦艇數量有限，而且他們還有其他任務。」