美伊停火延長 願等伊朗多久？川普：我沒時間壓力

川普總統日前宣布美伊 停火無限期延長，有媒體23日詢問川普說，他願意等伊朗多久？川普回答說，別催我，並稱伊朗內部正在內鬥，面臨巨大的動盪，所以美國給他們一些時間來平息動盪，不過川普也說，美軍已經子彈上膛、準備就緒。

美伊之間為期二周的停火協議原本預計在美東時間4月22日到期，不過，川普21日發出聲明表示，基於伊朗政府的現況，以及巴基斯坦 的請求，川普決定延長停火，直到伊朗提出統一的和平提案；白宮 新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）22日表示，川普現在沒有設定時間表，最後期限會由總統決定。

川普23日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，伊朗現在搞不清楚誰是他們的領導人，指強硬派和溫和派之間正在內鬥；川普指出，美國現在完全掌握荷莫茲海峽，沒有船隻能在未經美軍允許的情況下進出；川普說，荷莫茲海峽現在被緊密封鎖，直到伊朗有能力達成協議。

川普23日被問及他願意等伊朗多久的時間，川普回答說，別催我；川普指出，相較於美國其他戰爭，美伊衝突算是時間非常短暫，並稱美軍在6周的時間，已經在軍事上完全擊敗伊朗，就算伊朗在2周的時間裡累積了一點戰力，但美軍在一天之內就能摧毀他們。

川普說，美軍擊殺了伊朗所有的領導人，但這也是問題所在，指伊朗內部的新領導層正在爭奪掌控權；川普說，美國的軍事行動暫停，因為伊朗想要達成和平協議，而伊朗內部正面臨動盪，所以美國給他們一次機會擺平這些動盪。

川普表示，美方沒有時間上的壓力，指壓力是在伊朗身上，稱伊朗若不盡快出口石油，他們整個石油產業將超過負荷，不但石油沒有地方儲存，開採工作也將暫停；川普表示，如果開採工作停止，會對伊朗未來的開採作業造成難以彌補的不良影響，而伊朗只剩下幾天的時間。

不過，川普也說，美國民眾必須在短時間內承受高油價，指民眾付出這樣的代價可以換取到伊朗不能擁有核子武器來攻擊美國或摧毀整個中東。

至於被問及是否考慮動用核子武器來攻擊伊朗，川普說，他不會使用核子武器，指任何人都不該被允許使用核武。