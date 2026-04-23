開戰來首次…伊朗攻擊3外國貨輪 扣押其中2船 海上對峙升級

22日三艘船隻遭到伊朗攻擊，並有兩艘遭到扣押。圖為伊朗釋出蒙面軍人登船截圖。（路透）

伊朗 伊斯蘭革命衛隊海軍22日在荷莫茲海峽攻擊三艘外國貨輪並扣押其中兩艘，這是美國與以色列對伊朗宣戰以來，伊朗首次扣押船隻，標誌海上對峙升級。另外，美軍在亞洲海域再攔截至少三艘懸掛伊朗旗幟的油輪，並引導船隻離開靠近印度 、馬來西亞與斯里蘭卡 的海域。

美聯社報導，遇襲的第一艘船為希臘業者擁有的「伊巴密濃達號」(Epaminondas)，該船懸掛賴比瑞亞國旗，在阿曼外海約17哩處遭伊朗砲艇無預警接近並開火，船體受損，幸無人員傷亡；船長表示，先前獲悉可合法通行荷莫茲海峽。

數小時後，懸掛巴拿馬國旗的「法蘭西斯卡號」(MSC Francesca)駛出荷莫茲海峽進入阿曼灣途中，在距離伊朗海岸約6.8哩處遇襲，船體受損。

伊朗媒體隨後證實，軍方攻擊前述兩艘船並帶往伊朗海岸。

第三艘遇襲船隻是懸掛巴拿馬國旗的「尤弗利亞號」(Euphoria)，其船東為一家阿聯公司；該船在距離伊朗約9.3哩遇襲後，擱淺在伊朗岸邊，船體受損但船員平安。

對於伊朗的扣船行動，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)回應稱，伊朗並未扣押美國或以色列的船隻，不違反停火條款，強調談判時間表「將由美國總統決定」。

美伊外交前景黯淡，伊朗外交部發言人巴格赫里(Esmail Baghaei)指責美國在談判中「漠視和缺乏誠意」，伊朗駐埃及代表團團長普爾(Mojtaba Ferdousi Pour)直言，在美國解除封鎖之前，伊朗不會派員前往巴基斯坦。

另外，路透引述航運與安全消息人士說法報導，美國過去幾天已攔截並強迫至少三艘懸掛伊朗旗幟的油輪改變航向。

船舶數據追蹤網站MarineTraffic資料顯示，其中兩艘船分別是已裝載部分原油的超級油輪「深海號」(Deep Sea)，以及規模較小的「塞文號」(Sevin)，兩艘船被攔截前的最後一次公開追蹤訊號都在馬來西亞外海；第三艘「多雷納號」(Dorena)超級油輪被攔截時滿載200萬桶原油，前一次追蹤訊號為三天前在印度南部外海。

美軍中央司令部(CENTCOM)22日在X發文寫道，「多雷納號」試圖違反美軍封鎖令後，由一艘美國海軍驅逐艦護航至印度洋；CENTCOM表示，自從美軍封鎖進出伊朗港口的船隻以來，美軍已指示29艘船掉頭或返港。