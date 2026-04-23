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五角大廈稱清除荷莫茲水雷需6個月 經濟衝擊延至年底

記者顏伶如／綜合報導
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五角大廈在機密簡報中告知國會，荷莫茲海峽水雷完全清除可能要耗時六個月。圖為荷莫茲...
五角大廈在機密簡報中告知國會，荷莫茲海峽水雷完全清除可能要耗時六個月。圖為荷莫茲海峽接近阿曼航道的船隻。（路透）

華盛頓郵報22日獨家報導，五角大廈在機密簡報中告知國會，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)水雷完全清除可能要耗時六個月，而且戰爭結束之前不太可能展開清除行動，這意味著伊朗戰爭衍生的經濟影響恐將延伸到今年底，甚至更久，汽油及原油價格在整個期中選舉期間則可能居高不下。

三位知情官員說，一名國防部高層官員21日為眾議院軍事委員會(House Armed Services Committee)成員進行機密簡報，說明伊朗戰爭經濟影響時間表的評估，報告結果讓委員會兩黨成員都感到挫折。

報導指出，評估結果透露汽油與原油價格即使在達成和平協議之後，依然可能長時間維持高價位。

11月期中選舉逐漸接近，伊朗戰爭的經濟影響可能也將對美國政治產生重大衝擊，尤其是對共和黨。

最新民調顯示，川普總統發動戰爭的決定並不受大多數美國人歡迎，川普政治基本盤產生嫌隙，當初支持者投票給川普，部分原因在於川普多次承諾將避免捲入外國軍事糾紛，專心處理國內議題。

三名官員匿名受訪時說，國會議員在簡報中得知，伊朗可能在荷莫茲海峽與周邊部署20枚或更多水雷。

國防部官員在簡報中對國會議員說，某些水雷利用GPS技術遠端漂浮部署，使得美軍難以偵測。其他水雷則是伊朗部隊使用小型船隻部署。

荷莫茲海峽是中東石油經過波斯灣的重要通道。伊朗戰爭爆發之前，全球約20%石油從荷莫茲海峽經過，日本、韓國、中國以及其他亞洲國家都高度依賴中東能源。

報導指出，目前並不清楚美軍將透過哪些計畫展開掃雷行動。官員認為，美軍可能出動直升機、無人機以及專門處理爆裂物的潛水員。

哥倫比亞大學伊朗外交專家尼弗(Richard Nephew)指出，保險公司、船東、船長對於通過有水雷的航道都憂心忡忡，清除水雷的六個月時間框架可能震驚石油、天然氣市場。他說：「不會有很多人願意冒險。」尼弗說，海峽無法雙向通行的後果恐怕將會非常嚴重。

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