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伊朗藉「影子艦隊」運油給中國 美軍擴大攔截要斷貿易網路

編譯莊瑞萌／綜合報導
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美軍日前登船並扣押了懸掛伊朗國旗的貨船「圖斯卡」號。（路透）
美軍日前登船並扣押了懸掛伊朗國旗的貨船「圖斯卡」號。（路透）

美軍21日在印度洋展開攔截行動，登船檢查一艘長期往返中國與伊朗的無國籍油輪「蒂法尼號」(M/T Tifani)，此舉凸顯伊朗與中國多年來透過由老舊油輪組成的「影子艦隊」(shadow fleet)，並藉由海上轉運與偽造航運紀錄等方式規避美國制裁。分析指出，華府正加強執法力道，意圖揭露並切斷支撐伊朗經濟與戰爭資金來源的非法石油貿易網路。

華爾街日報報導，這艘長達1080呎、外觀呈亮橘色的「蒂法尼號」於4月初在伊朗完成裝載，向東航行至印度洋中部區域時遭美軍攔截。追蹤數據顯示，該船自2022年底以來已至少10次進出中國港口。美國國務院在2025年便將其列入制裁名單並點名該船曾在新加坡以東水域進行「船對船」(ship-to-ship)原油接駁。「聯合反對核子伊朗」(United Against Nuclear Iran；UANI)指出，目前全球協助伊朗規避制裁的「影子艦隊」規模估計超過500艘。

海事安全專家分析，馬來西亞南端與麻六甲海峽周邊水域是此類地下貿易的熱區，因海象平穩且執法難度高，影子艦隊常在此處變換身分。這也合理解釋為何中國官方海關數據自2022年起便顯示伊朗原油「零進口」，但分析師估計，中國每日實際接收約140萬桶伊朗原油，約佔其總進口量的12%，其中產地大多偽裝成馬來西亞或印尼。

對於全球最大原油進口國中國而言，伊朗廉價原油為滿足能源需求的關鍵，對伊朗而言，中國的採購則是維持制裁下經濟運作的救命錢。目前海面上估計囤積了超過1.6億桶的伊朗原油與凝析油(condensate)，不過，若美國持續擴大海上攔截，將嚴重削弱伊朗的財政緩衝空間，進而使其失去支撐長期戰爭與拖延外交談判的資金後盾。

由於中國進口的原油一半來自荷莫茲海峽，一半以上必須取道麻六甲海峽，過去中國領導人曾提出「麻六甲困境」，憂心能源補給線遭封鎖，於是中國推動能源多元化策略。Vortexa分析師李艾瑪(Emma Li)指出，中國目前擁有龐大的戰略石油儲備，加上現存於封鎖區外、已在海上的伊朗原油，足夠供應中國約兩個半月的需求。

史丹福大學(Stanford University)研究中國海事活動的SeaLight計畫主任鮑威爾(Raymond Powell)指出，美軍將攔截行動擴展至距離伊朗港口封鎖區外數千英里之遙，勢必迫使參與地下貿易的相關人士重新評估風險成本。他說，「無論是掛著權宜船旗(flag of convenience)，或像這次攔截的無國籍油輪，現在都必須面對一個新現實：即便航行在印度洋中心，直升機也隨時可能從天而降展開查扣。」

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