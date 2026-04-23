沒晉級也能踢？美伊角力延燒世足賽 川普特使推義大利頂替伊朗

2026年FIFA世界盃歐洲區資格賽附加賽於3月31日舉行，由波士尼亞與赫塞哥維納對戰義大利，圖為義大利球員埃斯波西托錯失得分良機後做出反應。（路透）

金融時報獨家報導，美國總統川普 的高級特使贊波利（Paolo Zampolli）已向FIFA提議，由義大利取代伊朗參加即將到來的世界盃 。

贊波利是美國全球合作特使（United States Special Representative for Global Partnerships），他已向FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino），以及身兼共同主辦國領袖的川普提出這項替換構想。據知情人士表示，他主張義大利曾奪得四座世界盃冠軍，足以證明應獲得參賽名額。

知情人士指出，這項高風險的美國體育外交操作，涉及被冷落的盟友與宿敵，也意在修補川普與義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）之間的關係。兩人因川普就伊朗戰爭攻擊教宗良十四世而產生裂痕。

2026年FIFA世界盃將由美國、墨西哥與加拿大共同主辦，伊朗以亞洲足球聯盟八個名額之一晉級。相較之下，義大利「藍衣軍團」（Azzurri）在關鍵歐洲區附加賽中，不敵實力較弱的波士尼亞與赫塞哥維納，遭遇羞辱性失利，連續第三屆無緣晉級世界盃，並在國內引發政治譁然，迫使義大利足球協會主席辭職。

贊波利接受金融時報採訪時表示：「我確認我已向川普與英凡提諾建議，由義大利取代伊朗參加世界盃。我是義大利人，若能看到藍衣軍團在美國主辦的賽事出場，將是夢想成真。憑藉四座冠軍，他們具備足以支持參賽的實力與正當性。」

伊朗先前在3月曾表示，在美國與以色列空襲造成領導人、多名高階官員與平民死亡後，基於球員前往美國的安全疑慮，將不參加本屆賽事。伊朗足協也曾提出將比賽移至加拿大或墨西哥進行，但相關提議已遭FIFA否決。不過，金融時報引述指出，伊朗已於22日發表聲明，表示將參加本屆賽事並已著手準備。

川普曾表示，「歡迎」伊朗球員來到美國，但同時也指出，這樣做可能不恰當且存在潛在風險。FIFA則拒絕對相關遊說行動發表評論，並引述英凡提諾近期說法。他上周在華府一場會議中表示：「伊朗隊一定會來。我們當然希望屆時局勢能夠和平，這將有所幫助。但如果他們要代表自己的人民，就必須來。他們已經取得資格，也確實想參賽，應該讓他們參賽。」

FIFA規章賦予該機構「完全裁量權」，可決定若伊朗退出時應採取的行動。規章指出：「FIFA可決定以其他會員協會取代相關參賽協會。」去年夏天世俱盃前，FIFA便曾運用此一裁量權，將參賽席次給予美國職業足球大聯盟（MLS）的邁阿密國際（Inter Miami CF），讓全球巨星梅西（Lionel Messi）得以參賽。