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POLITICO：川普列「乖孩子壞孩子」名單 獎懲北約盟友

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國防部長赫格塞斯(中)去年說「那些挺身而出的模範盟友，例如以色列、南韓、波蘭、逐...
國防部長赫格塞斯(中)去年說「那些挺身而出的模範盟友，例如以色列、南韓、波蘭、逐漸跟上來的德國、波羅的海國家等，我們會對他們青眼有加；那些仍沒為集體防衛盡責的盟友則會有後果。」如今白宮有一份乖孩子與壞孩子名單，這些思路應該都很類似。

POLITICO政治新聞網披露，白宮擬定一份類似分「乖孩子與壞孩子」的北約國家名單，川普政府也正尋找方法懲罰一些拒絕支持對伊朗戰爭的盟友。

POLITICO引述3名歐洲外交官與1名熟悉相關計畫的美國國防官員透露，相關作法包含列出各成員國對北約貢獻的概況，以此歸類和分級；這項工作是在北約秘書長呂特（Mark Rutte）本月訪問華府之前即已著手準備。

報導稱這讓關係已然緊張的北約內部再添壓力。北約內部團結因川普回鍋後揚言奪格陵蘭，且不時揚言退出而屢受衝擊。

美國與以色列2月28日對伊朗開戰後，川普又因盟國未軍事相挺而再對北約抱怨。3月16日他表示，一些歐洲領袖沒對美國為保護歐陸所做的一切表達應有感激，「我會讓你們知道都是哪些國家」；4月17日他貼文譏北約「真需要他們時，他們一無是處，就是紙老虎！」

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）去年12月就提出過大方向。他當時說「那些挺身而出的模範盟友，例如以色列、南韓、波蘭、逐漸跟上來的德國、波羅的海國家等，我們會對他們青眼有加；那些仍沒為集體防衛盡責的盟友則會有後果。」

一名外交官表示，如今這份名單似乎正反映赫格塞斯的概念，「白宮有一份乖孩子與壞孩子名單，這些思路應該都很類似」。

由於目前沒有可行方案能替代美軍撤出歐洲，因此任何潛在計畫很可能只是把駐歐美軍從一個國家調往另一個國家。

雖然暫時還不清楚哪些國家被歸在哪一類，不過羅馬尼亞和波蘭可能成為受益者之一，因為這兩國仍受川普青睞，也歡迎更多美軍駐紮。

身為北約幾個國防支出占比最高的國家，波蘭目前幾乎負擔駐紮當地1萬名美軍的所有成本；羅馬尼亞最近擴建柯格尼查努空軍基地（Mihail Kogalniceanu Air Base），可容納更多美軍。羅馬尼亞允許美國使用這座基地空襲伊朗。

兩名熟悉相關計畫的歐洲官員表示，美國可能從被視為「壞孩子」的國家撤回美軍、聯合演習或軍售，轉而提供給「好孩子」。

當西班牙以及英、法等國不是拒絕就是拖延美國要求相挺時，羅馬尼亞和幾個較小國家則允許美國使用境內空軍基地，保加利亞也低調地支援美國在中東的後勤。

西班牙原本就因在去年的峰會反對北約成員應將國防支出占比提高到GDP的5%，而與川普政府關係緊張，反觀立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞與波蘭等波羅的海國家，在軍事支出占比方面在北約內始終名列前茅。

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