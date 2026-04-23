美要求印太富裕盟友 國防支出升至GDP3.5%

國防部印太安全助理部長約翰．盧。(取自國防部)

美國國防部 印太安全助理部長約翰．盧(John Noh)22日表示，美軍不該單獨在印太地區肩負起權力平衡的責任，美國國防部呼籲美國的盟友和夥伴擴大對共同防禦的貢獻，稱美國期待最富裕、有能力的盟友負起更多自我防衛的責任，並把國防支出提高到占GDP3.5%的國際標準。

韓裔 約翰．盧去年出席國會提名聽證會時表示，台灣面臨生存威脅，支持台灣把軍費增至GDP的10%。

眾院 22日針對美軍在印太地區的情況和國安挑戰舉行聽證，邀請美國印太司令部司令帕帕羅(Samuel Paparo)、駐韓美軍司令布朗森(Xavier Brunson)和約翰．盧出席作證。

約翰．盧在發言時指出，美國國防部會以實力來嚇阻中國，而非對抗，並營造好的環境，在印太地區創造有利的權力平衡，讓包括中國在內的任何國家都無法成為地區霸權；約翰．盧表示，這樣的目的不是要主宰或羞辱中國，而是要保衛美國在印太的國家利益，卻沒有國家能主宰美國或盟友。

約翰．盧也表示，美軍不能，也不該單獨維持有利的權力平衡，尤其權力平衡對地區的盟友和夥伴都有利；國防部呼籲美國的盟友和夥伴擴大他們對共同防禦的貢獻，並分擔恢復、維持在印太地區嚇阻的責任。

約翰．盧說，國防部會與盟友和夥伴緊密合作，改善他們的準備程度、強化美國與盟友之間的協同工作能力，並振興共同的工業基礎；約翰．盧並指出，美國期待最富裕和有能力的盟友和夥伴，不但要肩負起更多自我防衛的責任，同時也要把國防支出提高到占GDP3.5%的國際標準。

2025年海牙北約峰會宣言指出，北約盟友承諾到2035年，將每年投資占GDP的5%在核心國防需求，以及防衛和安全相關支出之上，其中至少每年分配GDP的3.5%在北約定義的國防支出上。

另外，面對有聯邦眾議員質疑川普總統沒有表態支持台灣，約翰．盧回答說，美國的戰略模糊政策已經用了數十年，它保留總統的決策空間，約翰．盧並表示，他不清楚美國明確說明在中國犯台的情境下會做俄麼，會帶來什麼幫助；約翰．盧說，他完全支持戰略模糊的政策。

至於美國對台軍售交付延遲的問題，帕帕羅說，美國對外軍售的項目還有問題尚待解決，指國防部和國務院都在努力解決問題。帕帕羅指出，整合式防空暨飛彈防禦將會是關鍵，所以他認為，美國所有對外軍售都應該準時交付，甚至提早交付。