美再扣與伊朗有關油輪 預期運往中國 曾2次船對船轉運

國防部21日公布照片顯示，美軍攔截一艘名為「Tifani」的油輪。(取材自國防部)

美軍21日宣布在國際海域扣押一艘名為「Tifani」與伊朗有關的油輪，這顯然是美方近期執行封鎖行動的最新舉措，時值美伊停火即將結束，且雙方和談是否會進行仍不明朗。

路透報導，華府 雖表示有信心會與伊朗方面在巴基斯坦展開談判，一名伊朗高官也說德黑蘭當局考慮參加，然而隨著為期兩周的停火進入最後倒數，留給談判的時間所剩無幾。

據報導，國防部 21日上午在社交媒體平台X平台聲明說，美軍夜裡在印太司令(INDOPACOM)責任區內，對受制裁的無國籍油輪Tifani號進行海上攔截和登船檢查，整個過程未發生任何意外，順利登上油輪Tifani號。

國防部指「正如我們此前明確表明的，我們將繼續在全球範圍內開展海上執法行動，以打擊非法網路，並攔截向伊朗提供物資支持的受制裁船隻——無論它們在何處活動。」

國防部說，「國際水域並非受制裁船隻的避風港。美國戰爭部將繼續阻止非法行為者及其船隻在海上自由航行。」 國防部聲明還附帶了一段畫面，顯示美軍海豹突擊隊隊員乘坐直升機降落在「Tifani號」油輪上。該船載運伊朗石油 ，美軍將在未來幾天決定如何處理該船。

船舶追蹤資料MarineTraffic顯示， 這艘油輪可裝載200萬桶原油，最後一次通報位置是在21日上午，地點為印度洋上的斯里蘭卡附近。這艘油輪接近滿載，標示的目的地為新加坡。

英國廣播公司引述船舶追蹤數據，這艘在印度洋遭美軍攔截的油輪21日凌晨突然轉向，目前在斯里蘭卡東南約700公里處附近。該船能裝載近30萬噸的原油。

該油輪遭到美國外國資產控制辦公室制裁，船隻與一間印度航運公司有關聯，而該公司也因伊朗而遭美國制裁。

福斯新聞報導，開源海事追蹤資料顯示，Tifani號於3月下旬自中國董家口啟程。根據商品情報機構Argus News，該船隨後在伊朗的哈格島裝載貨物——該地是該國最主要的石油出口終端。

該船4月10日離開波斯灣地區，18日在斯里蘭卡南部港口城市加勒附近短暫逗留，隨後遭美國攔截。該船申報的目的地是新加坡附近的廖內群島(Riau Archipelago)，預期最終目的地將是中國。

據國務院資料，「Tifani號過去曾懸掛波札那、喀麥隆、坦尚尼亞、帛琉及巴拿馬等國旗，此前至少曾兩次透過船對船轉運，從受美國制裁的伊朗油輪裝載伊朗石油。

這次攔截行動是軍方在短短兩天內，第二次與與伊朗有關的船隻發生海上對峙。美軍稍早登船並扣押了「圖斯卡號」(Touska)，這是一艘懸掛伊朗國旗的貨船，美方指控其試圖繞過在荷莫茲海峽實施的海上封鎖。

川普總統則在社群媒體發布簡短聲明，稱伊朗多次違反停火，但未提供更多細節。

美國財政部外國資產控制辦公室的資訊顯示，Tifani號因運輸伊朗石油而受美國制裁。該船一直在新加坡附近進行暗中船對船轉運。

據報導，該船聲稱來自中國，但其過往航跡顯示，伊朗戰爭爆發時它位於阿曼沿海附近。

一位美國國防官員告訴美聯社，Tifani號在孟加拉灣(位於印度和東南亞之間)被截獲，當時船上載有伊朗石油。這位官員表示，美軍將在未來四天內決定如何處置這艘船，或者將其拖回美國或者移交給其他國家。

美軍16日宣布擴大對伊朗的海上封鎖範圍，不僅包括停靠伊朗港口的船隻，還包括目前受美國制裁的船隻，以及涉嫌運載違禁品的船隻。美軍參謀長聯席會議主席凱恩將軍當天在五角大廈召開的記者會上說，美軍將「積極追捕」協助伊朗的「影子艦隊」船隻，即使它們不在波斯灣，而是在世界其它海域航行，包括在包括太平洋在內的其它地區開展類似海上攔截行動，目標是涉嫌支援伊朗的船隻。