我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯預計再赴談判 華爾街日報分析5種美伊走向

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

美扣伊貨輪船員 伊外交部說話了 美伊談判前夕緊張升溫

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍20日公布伊朗貨輪圖斯卡號遇襲後冒出濃煙。（路透）
美軍20日公布伊朗貨輪圖斯卡號遇襲後冒出濃煙。（路透）

CNN報導，美國中央司令部19日攻擊並扣押一艘伊朗貨輪「圖斯卡號（Touska）」，伊朗外交部21日指控美軍扣押貨輪船員及其家屬，並呼籲立即釋放。

伊朗外交部21日聲明譴責美軍扣押圖斯卡號船員，形容美方這是「極度危險的犯罪行為」。

聲明指出：「伊朗伊斯蘭共和國無庸置疑將動用一切能力，捍衛國家利益與安全，並維護公民的權利與尊嚴。」聲明並強調：「任何進一步升高區域緊張局勢的責任，都在美國身上。」

目前尚不清楚船上人數，以及船員是否為伊朗籍。

外媒稍早引述消息人士和海事資料披露，圖斯卡號3月底、4月途經馬來西亞後在19日抵達阿曼灣遭美軍扣押。該貨輪由伊斯蘭革命衛隊控制，船上多達5000個貨櫃很可能裝載軍民兩用物品。

美伊2周停火將在美東22日晚間到期，雙方預計停火截止前在巴基斯坦舉行會談。

政治新聞網Axios稍早引述消息人士稱，美國副總統范斯預計最遲於美東21日上午前往伊斯蘭馬巴德，也可能提前在20日深夜出發。白宮特使威科夫與川普女婿庫許納也將參與。

另外，伊朗最高領袖穆吉塔巴也在20日晚間點頭，同意德黑蘭高層赴巴基斯坦重啟談判。

世報陪您半世紀

伊朗

上一則

至少5次「有人精準進場賺大錢」 BBC列川普內線交易疑雲

延伸閱讀

美扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光 從中國出發疑裝1類「有價值的東西」

美扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光 從中國出發疑裝1類「有價值的東西」
美軍扣押伊朗貨船 對峙6小時開火3次畫面曝 伊朗回應了

美軍扣押伊朗貨船 對峙6小時開火3次畫面曝 伊朗回應了
伊朗最高領袖點頭再談判 范斯要赴巴基斯坦

伊朗最高領袖點頭再談判 范斯要赴巴基斯坦

封鎖令首動武 川普：美擊中伊朗貨輪已扣押

封鎖令首動武 川普：美擊中伊朗貨輪已扣押

熱門新聞

近年陸續有11名頂尖科學家過世或失蹤，白宮表示將展開調查。圖為NASA的太空火箭推進器。(歐新社)

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

2026-04-17 20:32
美國總統川普發布了一張疑似將自己描繪為耶穌的圖片（圖片取自川普Truth Social，原貼文已刪除）

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

2026-04-13 12:47
財政部長貝森特表示，川普總統正在擬行政命令，未來在銀行開戶必須提供公民身分資料。（歐新社）

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

2026-04-18 05:55
美國總統川普（右）提著兩袋麥當勞餐點。（路透）

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

2026-04-13 17:40
中國外交部呼籲中國人避免從西雅圖機場入境美國，因為日前有20名中國學者被惡意盤查並被拒入境。（美聯社）

20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境

2026-04-16 21:32
川普總統發文怒批教宗良14世「沒有我，就沒有你」，甚至放上自己身披教宗袍的AI圖，但挨批後下架。（美聯社）

「你不是上帝，越界了」 川普褻瀆耶穌 保守派罕見群轟

2026-04-13 21:50

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光
生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」