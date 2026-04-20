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美伊停火期限倒數 川普連發文辯護美伊情勢

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

美國副總統范斯20日你率團前往巴基斯坦與伊朗代表團展開第二輪和談，美國總統川普在美方代表團出發前夕接連發文，為美伊情勢辯護；川普也重申，美國會持續封鎖荷莫茲海峽直到達成協議。

美伊之間為期兩周的停火協議即將到期，川普20日接受彭博新聞社（Bloomberg News）訪問，指延長停火的可能性不大，停火協議將在美東時間周三晚間終止；范斯20日擬率特使威特科夫（Steve Witkoff）和川普的女婿庫許納（Jared Kushner）前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，與伊朗代表團展開新一輪和平談判。

就在美方代表團出發之前，川普20日接連發文，先是在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，以色列沒有說服川普向伊朗開戰，而是川普基於哈瑪斯在2023年10月對以色列做出的恐怖攻擊事件，再加上川普長年對伊朗的想法，稱伊朗永遠不該擁有核子武器，才讓川普決定向伊朗開戰。

川普將矛頭指向媒體，稱90%的媒體報導都是謊言，也認為媒體公布的都是被操縱的民調；川普說，伊朗最後的結果會非常好，只要伊朗新的領導層夠聰明，伊朗就能有個美好、繁榮的未來。

川普接著又發文表示，美國與伊朗正在討論的協議遠比歐巴馬時期推動的「聯合全面行動計畫」（JCPOA，即伊朗核子協議）來得好，稱那是對美國國安來說最糟糕的協議；川普認為，歐巴馬時期的協議保證伊朗最後會取得核武，而現在正在討論的協議內容絕對不會允許這樣的情況發生。

川普說，歐巴馬政府當初送17億美元給伊朗，任由他們花用，再加上又給了伊朗數千億美元；川普認為說，如果不是他終結了歐巴馬的協議，伊朗將動用核武攻擊以色列和整個中東，包括美軍位於中東的基地。

川普說，如果美伊達成協議，將會保證以色列、中東、歐洲、美國，乃至於所有地方的和平和安全；這項協議將會讓全世界都引以為傲。

川普也表示，相較於過去美國參與的戰爭，美伊衝突相對短暫，川普說，他承諾6周之內擊敗伊朗，並認為，從軍事的角度來看，進度比6周更快，但川普說，他不會讓美國因為伊朗而匆忙達成不夠好的協議；川普否認他在協議談判上有時間壓力。

川普說，美軍對伊朗的軍事行動比起在委內瑞拉的軍事行動，規模更大也更複雜，但結果不變。

川普稱，他正在贏取戰爭的勝利，指所有事情都在順利進行中，並重申，美軍不會解除對荷莫茲海峽的封鎖，直到美伊之間達成協議；川普說，美軍的封鎖正在摧毀伊朗，指伊朗因此每天損失5億美元。

川普批評反美國的假新聞都期待伊朗贏得勝利，但這不會發生，因為是他在負責指揮；川普說，就像不愛國的那些人一樣，正用他們有限的力量在選舉中攻擊川普，伊朗也持續這麼做，但不會影響事情的結果。

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以色列 川普 庫許納

上一則

川普否認面臨壓力 稱達成協議後才解封伊朗港口

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