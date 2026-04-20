我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直升機壓頂、陸戰隊繩索垂降 美軍曝光登檢伊朗貨船震撼畫面

好市多推酒店「住越多、付越少」 價格優惠 租車免費

清除荷莫茲海峽水雷 美軍出動無人載具

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍已在荷莫茲海峽展開掃雷，圖為美國與英國海軍聯手在阿拉伯海進行掃雷演習的資料照...
美軍已在荷莫茲海峽展開掃雷，圖為美國與英國海軍聯手在阿拉伯海進行掃雷演習的資料照片。(路透)

美軍出動無人載具清除荷莫茲海峽潛藏的水雷，以解除伊朗控制水道，並逐步恢復商業航運。

華爾街日報報導，伊朗18日再度關閉荷莫茲海峽，並向至少2艘貨輪開火，抗議美國封鎖港口。伊朗表示，任何獲准通過的船隻都必須使用繞經伊朗海岸新航道，並警告海峽主航道布有水雷。

軍事分析家說，清除水雷是讓船舶能夠再次通過戰略水道，而不是選擇較慢、更擁擠的伊朗航道。

隨著傳統掃雷艦陸續退役，包括無人水面艦艇在內的海上無人載具，以及直升機吊掛掃雷、濱海戰鬥艦，甚至受過訓練的海豚，正成為美國海軍反水雷作戰的重要組成。它們利用聲納掃描海底水雷，而不會讓人員冒險。

「你不必擔心損耗，所以更願意穿越雷區，即使損失也可補充。」蘭德資深工程師薩維茨(Scott Savitz)說。

其中RTX生產的通用無人水面載具拖曳「AQS-20」新型浮動聲納系統，能夠掃描海底水雷，每次巡邏寬度為100呎。另外，通用動力(General Dynamics)製造的電力驅動水下無人潛艇，如MK18 Mod 2王魚與刀魚，可從小型船隻投放水中，依既定模式掃雷。軍方掃描定位水雷後，可用炸藥摧毀或遠距引爆。

「使用水下無人載具，只需幾天就能完成區域小型航道勘測。」第五艦隊前任司令鄧尼根(Kevin Donegan)說。

勞氏情報(Lloyd's List)指出，自4月13日以來，已有27艘大型商船通過海峽，其中15艘使用沿著伊朗海岸的指定航線。

哈德遜研究所(Hudson Institute)指出，「伊朗人會意識到他們對海峽掌控正在減弱，可能更願意回到談判桌。」

美國上一次在波斯灣動用軍艦護航是1980年代兩伊戰爭期間。美國海軍資料顯示，當時有超過500艘現役艦艇，如今作戰艦艇剩292艘。

川普17日發文，「伊朗在美國幫助下，已經或正在清除所有水雷！」

波羅的海國際航運公會(The Baltic and International Maritime Council)安全主管拉森表示，可靠消息顯示該區域存在水雷風險，航運公司應考慮避開。

華爾街 伊朗

上一則

外交衝突擺一邊 美續投資南非稀土開採 制衡中國

下一則

紐時揭露伊朗最新戰力 「德黑蘭早握有核彈級武器」

延伸閱讀

荷莫茲海峽水雷如雜草難清 美軍新科技掃雷恐仍曠日廢時

荷莫茲海峽水雷如雜草難清 美軍新科技掃雷恐仍曠日廢時
伊朗稱荷莫茲海峽布雷 法研發無人掃雷艇助探測清理

伊朗稱荷莫茲海峽布雷 法研發無人掃雷艇助探測清理
開放荷莫茲伊朗辦不到？紐時：布水雷混亂 自己也難以定位排除

開放荷莫茲伊朗辦不到？紐時：布水雷混亂 自己也難以定位排除
美艦穿越荷莫茲海峽後折返 美伊談判未受影響

美艦穿越荷莫茲海峽後折返 美伊談判未受影響

熱門新聞

近年陸續有11名頂尖科學家過世或失蹤，白宮表示將展開調查。圖為NASA的太空火箭推進器。(歐新社)

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

2026-04-17 20:32
美國總統川普發布了一張疑似將自己描繪為耶穌的圖片（圖片取自川普Truth Social，原貼文已刪除）

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

2026-04-13 12:47
財政部長貝森特表示，川普總統正在擬行政命令，未來在銀行開戶必須提供公民身分資料。（歐新社）

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

2026-04-18 05:55
美國總統川普（右）提著兩袋麥當勞餐點。（路透）

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

2026-04-13 17:40
中國外交部呼籲中國人避免從西雅圖機場入境美國，因為日前有20名中國學者被惡意盤查並被拒入境。（美聯社）

20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境

2026-04-16 21:32
川普總統發文怒批教宗良14世「沒有我，就沒有你」，甚至放上自己身披教宗袍的AI圖，但挨批後下架。（美聯社）

「你不是上帝，越界了」 川普褻瀆耶穌 保守派罕見群轟

2026-04-13 21:50

超人氣

更多 >
1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬
WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面
差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火