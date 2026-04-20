清除荷莫茲海峽水雷 美軍出動無人載具

美軍已在荷莫茲海峽展開掃雷，圖為美國與英國海軍聯手在阿拉伯海進行掃雷演習的資料照片。(路透)

美軍出動無人載具清除荷莫茲海峽潛藏的水雷，以解除伊朗 控制水道，並逐步恢復商業航運。

華爾街 日報報導，伊朗18日再度關閉荷莫茲海峽，並向至少2艘貨輪開火，抗議美國封鎖港口。伊朗表示，任何獲准通過的船隻都必須使用繞經伊朗海岸新航道，並警告海峽主航道布有水雷。

軍事分析家說，清除水雷是讓船舶能夠再次通過戰略水道，而不是選擇較慢、更擁擠的伊朗航道。

隨著傳統掃雷艦陸續退役，包括無人水面艦艇在內的海上無人載具，以及直升機吊掛掃雷、濱海戰鬥艦，甚至受過訓練的海豚，正成為美國海軍反水雷作戰的重要組成。它們利用聲納掃描海底水雷，而不會讓人員冒險。

「你不必擔心損耗，所以更願意穿越雷區，即使損失也可補充。」蘭德資深工程師薩維茨(Scott Savitz)說。

其中RTX生產的通用無人水面載具拖曳「AQS-20」新型浮動聲納系統，能夠掃描海底水雷，每次巡邏寬度為100呎。另外，通用動力(General Dynamics)製造的電力驅動水下無人潛艇，如MK18 Mod 2王魚與刀魚，可從小型船隻投放水中，依既定模式掃雷。軍方掃描定位水雷後，可用炸藥摧毀或遠距引爆。

「使用水下無人載具，只需幾天就能完成區域小型航道勘測。」第五艦隊前任司令鄧尼根(Kevin Donegan)說。

勞氏情報(Lloyd's List)指出，自4月13日以來，已有27艘大型商船通過海峽，其中15艘使用沿著伊朗海岸的指定航線。

哈德遜研究所(Hudson Institute)指出，「伊朗人會意識到他們對海峽掌控正在減弱，可能更願意回到談判桌。」

美國上一次在波斯灣動用軍艦護航是1980年代兩伊戰爭期間。美國海軍資料顯示，當時有超過500艘現役艦艇，如今作戰艦艇剩292艘。

川普17日發文，「伊朗在美國幫助下，已經或正在清除所有水雷！」

波羅的海國際航運公會(The Baltic and International Maritime Council)安全主管拉森表示，可靠消息顯示該區域存在水雷風險，航運公司應考慮避開。