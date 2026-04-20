加拿大總理：對美緊密經貿 已從優勢變成弱點

加拿大總理卡尼（右）說，加國過度倚賴美國，必須糾正。（路透）

加拿大總理卡尼(Mark Carney)19日對全國發表錄影演說，表示川普總統徵收關稅 ，讓加拿大汽車、鋼鐵及木材業仍面臨威脅，因此加拿大與美國關係已成為必須糾正的弱點。

美聯社報導，在這段10分鐘演講，卡尼談到加拿大吸引新投資與他國簽署貿易協定。

卡尼說，「美國從根本上改變貿易政策，將關稅提高到大蕭條(Great Depression)以來最高水準。」

「我們過去許多基於與美國緊密聯繫的優勢，如今都變成弱點。我們必須糾正。」

卡尼表示，我們所有人的頭上被籠罩不確定性陰霾，企業正在抑制投資。因此他計畫定期向加拿大人報告政府為擺脫對美國依賴所做的努力。

「安全不能透過忽視事實或淡化威脅來實現，」他說，「我向大家保證，我絕對不會粉飾我們面臨的挑戰。」

這並非卡尼首次談到世界權力格局的轉變。今年1月，瑞士達沃斯(Davos)世界經濟論壇(WEF)，卡尼譴責大國對小國經濟脅迫，被川普反駁，「加拿大靠美國生存。」

卡尼剛在特別選舉贏得多數，組成多數黨政府。同時，反對黨保守黨正敦促他兌現與美國的貿易協議 ，這曾是他去年大選時的承諾。

加拿大、美國與墨西哥 之間「北美自由貿易協定」(North American Free Trade Agreement)現行版本審查定於7月進行。

卡尼表示，他希望吸引新的投資，將潔淨能源產能翻一倍，並降低國內貿易壁壘。他還強調加拿大增加國防開支、降低稅收，以及努力降低住房成本的措施。

「我們必須自力更生，因為我們不能依賴任何一個外國夥伴，」他說，「我們無法控制來自鄰國的干擾。」

「但我們可以掌控國內局勢們，建立更強大的國家，抵禦來自外部干擾。」

卡尼表示，僅僅寄望「美國恢復正常」並非切實可行的策略。他強調加拿大一直是美國的好鄰居，「但美國已改變，我們必須做出回應 。」