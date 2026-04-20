我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直升機壓頂、陸戰隊繩索垂降 美軍曝光登檢伊朗貨船震撼畫面

好市多推酒店「住越多、付越少」 價格優惠 租車免費

加拿大總理：對美緊密經貿 已從優勢變成弱點

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大總理卡尼（右）說，加國過度倚賴美國，必須糾正。（路透）
加拿大總理卡尼（右）說，加國過度倚賴美國，必須糾正。（路透）

加拿大總理卡尼(Mark Carney)19日對全國發表錄影演說，表示川普總統徵收關稅，讓加拿大汽車、鋼鐵及木材業仍面臨威脅，因此加拿大與美國關係已成為必須糾正的弱點。

美聯社報導，在這段10分鐘演講，卡尼談到加拿大吸引新投資與他國簽署貿易協定。

卡尼說，「美國從根本上改變貿易政策，將關稅提高到大蕭條(Great Depression)以來最高水準。」

「我們過去許多基於與美國緊密聯繫的優勢，如今都變成弱點。我們必須糾正。」

卡尼表示，我們所有人的頭上被籠罩不確定性陰霾，企業正在抑制投資。因此他計畫定期向加拿大人報告政府為擺脫對美國依賴所做的努力。

「安全不能透過忽視事實或淡化威脅來實現，」他說，「我向大家保證，我絕對不會粉飾我們面臨的挑戰。」

這並非卡尼首次談到世界權力格局的轉變。今年1月，瑞士達沃斯(Davos)世界經濟論壇(WEF)，卡尼譴責大國對小國經濟脅迫，被川普反駁，「加拿大靠美國生存。」

卡尼剛在特別選舉贏得多數，組成多數黨政府。同時，反對黨保守黨正敦促他兌現與美國的貿易協議，這曾是他去年大選時的承諾。

加拿大、美國與墨西哥之間「北美自由貿易協定」(North American Free Trade Agreement)現行版本審查定於7月進行。

卡尼表示，他希望吸引新的投資，將潔淨能源產能翻一倍，並降低國內貿易壁壘。他還強調加拿大增加國防開支、降低稅收，以及努力降低住房成本的措施。

「我們必須自力更生，因為我們不能依賴任何一個外國夥伴，」他說，「我們無法控制來自鄰國的干擾。」

「但我們可以掌控國內局勢們，建立更強大的國家，抵禦來自外部干擾。」

卡尼表示，僅僅寄望「美國恢復正常」並非切實可行的策略。他強調加拿大一直是美國的好鄰居，「但美國已改變，我們必須做出回應 。」

墨西哥 貿易協議 關稅

上一則

治安惡化、歧視移民、生活成本高 中國年輕人不做「美國夢」了

下一則

外交衝突擺一邊 美續投資南非稀土開採 制衡中國

延伸閱讀

加拿大總理：對美國緊密關係已從優勢變成弱點

加拿大總理：對美國緊密關係已從優勢變成弱點
川普欺壓成助力 加拿大眾院補選 總理卡尼擺脫少數黨執政

川普欺壓成助力 加拿大眾院補選 總理卡尼擺脫少數黨執政
盧特尼克：不會讓比亞迪進入美國市場

盧特尼克：不會讓比亞迪進入美國市場
美貿易代表：美中關係穩定 建議設立官方貿易委員會

美貿易代表：美中關係穩定 建議設立官方貿易委員會

熱門新聞

近年陸續有11名頂尖科學家過世或失蹤，白宮表示將展開調查。圖為NASA的太空火箭推進器。(歐新社)

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

2026-04-17 20:32
美國總統川普發布了一張疑似將自己描繪為耶穌的圖片（圖片取自川普Truth Social，原貼文已刪除）

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

2026-04-13 12:47
財政部長貝森特表示，川普總統正在擬行政命令，未來在銀行開戶必須提供公民身分資料。（歐新社）

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

2026-04-18 05:55
美國總統川普（右）提著兩袋麥當勞餐點。（路透）

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

2026-04-13 17:40
中國外交部呼籲中國人避免從西雅圖機場入境美國，因為日前有20名中國學者被惡意盤查並被拒入境。（美聯社）

20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境

2026-04-16 21:32
川普總統發文怒批教宗良14世「沒有我，就沒有你」，甚至放上自己身披教宗袍的AI圖，但挨批後下架。（美聯社）

「你不是上帝，越界了」 川普褻瀆耶穌 保守派罕見群轟

2026-04-13 21:50

超人氣

更多 >
1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬
WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面
差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火