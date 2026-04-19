伊指責美「極端要求」致談判陷僵局

美國與伊朗間12日進行自1979年伊斯蘭革命以來最高層級的談判，沒有任何結果。下次談判時間未定。圖為在伊斯蘭馬巴德的談判會場。(歐新社)

伊朗 外交部副部長哈提布扎德(Saeed Khatibzadeh)18日指責，由於華盛頓方面拒絕放棄其在關鍵問題上的「極端要求」，使得談判陷入僵局；伊朗尚未準備與美國官員舉行新一輪的面對面會談。

美國與伊朗間自1979年伊斯蘭革命以來最高層級的談判上周末沒有任何結果。川普 總統稍早表示，美伊之間本周末可能會舉行更直接的會談。但哈提布札德駁斥川普的說法，並且表示，下一回合的會談時間未定。他說：「我們現在的重點是敲定雙方之間的諒解框架。我們不想進行任何注定失敗的談判，也不想讓任何會談成為局勢升高的藉口。」

他指出，「在我們就框架達成一致之前，我們無法確定日期。對方極端要求的做法，試圖讓伊朗成為國際法的例外，阻礙了我們達成協議。」

哈提布扎德所謂的美國極端要求，指的是要伊朗交出有的濃縮鈾。他說：「我可以明確地告訴你們，不會有任何濃縮鈾運往美國，」哈提布扎德說。 「這根本不可能。我可以向你們保證，雖然我們願意解決任何我們關心的問題，但我們不會接受任何根本行不通的事情。」在17日的時候，川普曾經表示，美國將進入伊朗，「取得所有核塵埃。」他所謂的核塵埃指的是據信埋藏在核設施下方的970磅(440公斤)濃縮鈾。此一核設施去年在美軍空襲下遭到嚴重損毀。

哈提布扎德沒有透露與美國談判的具體細節，也沒有說明哪些問題仍未解決，但他呼籲華盛頓應解決伊朗關切的問題，包括對伊朗實施的制裁。

他說：「其他各方應該理解並解決我們主要關切的問題，即美國對伊朗實施的非法單邊制裁，以及針對伊朗人民的經濟恐怖主義，這種恐怖主義旨在扼殺伊朗人民，並迫使他們反抗伊朗國內的政治體制。」

當被問及伊朗是否會對以色列在停火協議生效後持續攻擊黎巴嫩的行動做出回應時，哈提布扎德表示：「伊朗別無選擇，只能徹底制止侵略者。」