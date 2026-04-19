WSJ：美軍將登船臨檢與伊朗相關船隻 嚴格執行海峽封鎖

伊朗 外長17日宣布荷莫茲海峽已全面開放供商船通行，隔天伊朗軍方卻襲擊了數艘商船，並宣稱海峽仍在伊朗嚴格控制之下。據美國官員透露，美軍正準備在未來幾天內在國際水域登船檢查與伊朗有關的油輪，甚至扣押商船，將美軍的海上檢查行動擴大到中東以外地區。

華爾街日報報導，美軍中央司令部稱封鎖行動至今已經攔阻了23艘試圖離開伊朗港口的船隻。擴大行動範圍將使美國能夠控制世界各地與伊朗有關的船隻，包括已經在波斯灣以外航行但運載伊朗石油 之船隻，以及運載可能支持伊朗政權的武器之船隻。

參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)16日表示，美國將積極追查任何懸掛伊朗國旗的船隻，或任何試圖向伊朗提供物質支持的船隻，包括運載伊朗石油的「黑暗艦隊」(dark fleet)，也就是那些規避國際法律、制裁或保險要求的非法船隻。凱恩表示部分追查行動將由印太司令部執行，美國施壓伊朗進入新階段，川普政府官員稱之為「經濟怒火」(Economic Fury)行動。

白宮發言人凱利(Anna Kelly)告訴華爾街日報，川普樂觀認為海上封鎖加上「經濟怒火」行動下的各項措施，將有助於促成和平協議。

財政部15日宣布擴大制裁名單，納入多家伊朗公司及伊朗人士，以加強打擊伊朗非法石油貿易。財長貝森特(Scott Bessent)稱，新近被制裁的船隻和公司均由石油運輸巨頭夏卡尼(Mohammad Hossein Shamkhani)控制，他的父親是伊朗已故最高領袖哈米尼的高階安全顧問，於2月底與哈米尼一同在以色列空襲中喪生。這些船隻加上先前已被制裁的數百艘伊朗相關船隻，現在可能成為美國政府登船檢查的目標。

埃默里大學(Emory University)法律教授內維特(Mark Nevitt)表示，川普政府似乎參與了三項海上行動：封鎖伊朗附近海域、可能在其他地區扣押黑暗艦隊、打擊飛彈部件等違禁品，而這是種極端做法，「如果想對伊朗施加壓力，就要動用擁有的一切法律權力。」