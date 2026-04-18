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真的動了？油輪船隊自波斯灣出發穿越荷莫茲海峽 多艘準備跟進

編譯周辰陽／即時報導
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圖為荷莫茲海峽4月2日空拍圖。（路透）
圖為荷莫茲海峽4月2日空拍圖。（路透）

路透報導，船舶追蹤數據顯示，一支油輪船隊18日自波斯灣出發，並通過荷莫茲海峽。

根據MarineTraffic數據，該船隊由4艘液化石油氣運輸船及數艘成品油與化學品油輪組成，另有更多油輪正從波斯灣後續跟進。

▲ 影片來源：X＠MarioNawfal（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

另外，總部位於倫敦的伊朗反對派媒體伊朗國際（Iran International）在「X」發文指出，伊朗民航組織表示，已於當地時間18日上午7時起重新開放領空及部分機場。

伊朗民航組織指出，東部空中航線已恢復，允許國際航班飛越伊朗領空；全國各地機場的航班運作則將依軍方與民用部門在技術與營運上的準備情況，逐步恢復客運服務。

▲ 影片來源：X＠IranIntl_En（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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