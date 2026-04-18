川普：22日談不攏恐結束停火 濃縮鈾一定拿

美國總統川普17日搭乘空軍一號，飛往馬里蘭州安德魯斯聯合基地途中，在機上接受媒體採訪。（路透）

美國總統川普 17日表示，除非在22日之前達成一項結束戰爭的長期協議，否則他可能會終止與伊朗 的停火，並警告若談判失敗，可能會以「更加不友善的形式」取得伊朗的高濃縮鈾庫存。

路透報導，川普搭乘空軍一號，從亞利桑納州鳳凰城返回華府 途中受訪時表示，可能不會延長停火，但對伊朗港口的封鎖將持續。他說：「所以封鎖仍會存在，很不幸地，我們可能就得再次開始投下炸彈。」

川普還表示，大約在20分鐘前得到一些「相當不錯的消息」，看起來中東與伊朗的情勢進展相當順利，最重要的是伊朗不會擁有核武。被問及具體內容時，他說：「你們會聽到的。我只是認為這是應該發生的事情，也是合理會發生的事情。我認為會發生。我們再看看，但我認為會。」

CNN報導，川普還表示，美國將以某種方式取得伊朗的高濃縮鈾庫存，並警告若談判失敗，可能會以「更加不友善的形式」取得。被問及移除他所稱「核塵埃」的時間表時，他拒絕提供具體細節。

川普說：「顯然我不會告訴你時間，除非我們簽署協議，那我就可以告訴你時間。在簽署協議之後的某個時候，我們會與伊朗一起行動，把它取走並帶回來，百分之百帶回美國。」他接著表示：「如果沒有這樣做，我們會以不同的形式取得，以一種更加不友善的形式。」他還說：「但無論如何，我們都會完成這件事。」

川普以「核塵埃」來指稱伊朗的高濃縮鈾庫存，但這並非核能產業中的通用術語。路透另外報導，川普表示，將於18日舉行記者會，但主題與伊朗無關。