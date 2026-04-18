川普猛批教宗 共和黨憂失去天主教徒的搖擺票

美國總統川普（右）與教宗良十四世（左）。（美聯社）

川普總統對教宗良十四世 的抨擊，為共和黨帶來新的困擾，他們原本指望在今年的期中選舉中，依靠天主教徒的選票來維持對國會的控制。但是川普的抨擊引發天主教主教、行動人士、甚至政界人士的廣泛譴責，指責川普「不尊重」、「冒犯」且「不成熟」。

有人指出，川普對良十四世所展現的敵意，將進一步削弱他在「鐵鏽帶」各州、郊區及邊境郡縣的天主教選民中的支持度；這些選民曾在2024年選舉中轉向支持共和黨。

華盛頓郵報17日分析，川普總統槓上教宗良十四世對選舉有何影響，共和黨賓州 眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)堪稱縮影。今年將角逐連任的費茨派垂克是天主教徒，2017年迄今代表賓州第一選區，選區涵蓋有著大量天主教徒人口的巴克斯郡(Bucks County)。

川普本月稍早在社群網站發文，批評美國出生的良十四世是因為自己才得以當上教宗，當時費茨派垂克便對川普發出譴責指出，教宗並不是黨派人物，教宗職位不能拿來嘲諷、政治化或貶抑，「影射教宗某種程度上欠政治人物的人情，簡直荒謬」。費茨派垂克表示，川普言論是對教徒的侮辱，「對許多天主教徒來說，根本是褻瀆神明」。

費茨派垂克在聲明結論表示，川普言論很丟臉，有失總統尊嚴，冒犯世界各地的天主教徒，應撤回言論並且道歉。

報導指出，如此聲明在共和黨員當中並不多見，但費茨派垂克的敢言反映的政治現實是，儘管川普覺得可以肆意抨擊任何人，可是攻擊某些對象之後卻沒辦法全身而退。

不過距離期中選舉還有六個多月，目前尚不清楚選民會在多大程度上考量川普與教宗之間的紛爭。

白人天主教徒曾是協助川普贏得第二任期的重要支持力量，至今仍是全國最大的搖擺選民群體之一。他們投票傾向的微小變化，可能對密西根州、俄亥俄州與威斯康辛州等競爭激烈的眾院與參院選戰產生重大影響，因為這些州的選民中有相當比例是天主教徒。

此外，在亞利桑納州與德州南部部分地區，天主教選票也可能相當關鍵，當地大量的拉丁裔天主教徒，可能對選舉結果產生影響。