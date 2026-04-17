中東美軍怨船上伙食差 郵局停送…家人補給寄不到

部署中東地區的美軍官兵最近傳出私下向家人抱怨伙食太差、吃不飽的消息，擔心親人挨餓的美軍眷屬紛紛寄出「愛心包裹」。但美國郵政 總局(USPS)和軍事郵政局4月起暫停中東地區27個軍事郵遞區號區域的郵件投遞。面對愛心包裹無法送到，家屬憂心如焚。

今日美國報(USA TODAY)報導，「的黎波里號」(USS Tripoli)和「亞伯拉罕·林肯號」航艦(USS Abraham Lincoln)等在執行中東作戰任務的美軍艦艇，傳出船上伙食慘淡照片：照片裡的飯菜只有幾根煮熟的胡蘿蔔、一塊乾巴巴的肉餅和一塊灰色的加工肉。另一張照片顯示餐盤三分之二是空的，只有一些肉絲配一張玉米餅。

不願透露真實姓名的丹·F(Dan F.)告訴今日美國報，他在「的黎波里號」服役女兒發訊息告訴他，艦上人員正定量配給食物，沒有新鮮農產品可吃，衛生用品也快用完了。家人立刻寄出裝滿民生用品和零食的包裹，但一個多月前寄出，至今仍未到達目的地。

63歲的丹說，他也曾在陸戰隊服役，「我們擁有世上最強大的軍隊，我們比敵人強的一點就是能保證士兵吃飽。船上食物不該短缺，也不該收不到郵件。」

「亞伯拉罕·林肯號」航艦上一位名叫Y的水兵，以簡訊告知他在德州 的母親，船上官兵只能抓時間吃飯，若有人吃得多，就平分。這位水兵3月以簡訊寫道，預計在軍艦完成任務之前都不會靠岸，補給將非常短缺，「士氣將跌至谷底。」

「亞伯拉罕·林肯號」缺乏物資的消息不只傳到德州，西維吉尼亞州 一個教會社區成員也陸續打包幾十箱關懷物資，想寄至該軍艦讓士兵共享。但郵政部門的追蹤訊息顯示，它們都還在半途。

陸軍發言人蕭爾(Travis Shaw)對此表示，受到空域關閉及持續衝突帶來的後勤影響，郵政總局和軍事郵政局4月初暫停郵件投遞；已在途中的郵件會暫時存放在安全的郵政局或軍事設施，以便在恢復服務後投遞。

史密森尼國家郵政博物館館長海德爾鮑(Lynn Heidelbaugh)表示，軍事行動常導致寄至派駐軍人的包裹延誤；但她從未遇到像現在這樣全面暫停向軍屬郵政編碼區域投遞郵件的情況。