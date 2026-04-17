迎第2輪談判 赫塞斯威脅伊朗「美正重新裝彈」 擴大海上封鎖

這張13日拍攝的照片顯示，伊朗葛希姆島一座漁港，因美國和以色列空襲遭到嚴重破壞。（美聯社）

美國持續對伊朗 軍事和經濟雙管施壓，國防部長赫塞斯 威脅說，美軍正在「重新裝彈」，如果伊朗做出錯誤選擇，美國將攻擊伊朗能源設施。

赫塞斯16日在記者會上威脅說，如果伊朗領導人不同意和平協議，美國對伊朗港口的海上封鎖將「持續到必要之時」。

參謀首長聯席會議主席凱恩表示，美軍太平洋部隊可能會被要求攔截前往伊朗補給的船隻。這項宣示，顯示美軍海上封鎖範圍擴大到中東以外。

美國稍早也宣布，鑑於伊朗在中東戰爭中持續封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，美國將加強對伊朗石油工業的制裁，並威脅要對伊朗石油的買家祭出次級制裁。

法新社報導，財政部表示，新的懲罰措施針對石油運輸基礎設施，對石油運輸巨頭穆罕默德．霍森．夏卡尼(Mohammad Hossein Shamkhani)網絡內的20多個個人、公司和船隻實施制裁。

財政部長貝森特(Scott Bessent)透過聲明表示，「財政部正透過『經濟怒火』(Economic Fury)行動，積極打擊如夏卡尼家族等企圖犧牲伊朗人民利益以牟利的政權菁英。」此言指的是美方對伊朗發起的財務壓力行動。

新華社報導，伊朗外交部發言人巴加埃16日譴責美國對伊朗施加的新制裁是「經濟恐怖主義」，是一種由國家主導的勒索行徑，其性質已構成「反人類罪」，從其積累的效果來看，堪比種族滅絕。

巴加埃貼出新聞報道截圖，指責美方蓄意推行使伊朗無辜民眾深陷痛苦和煎熬的政策，卻以自詡正義的姿態加以包裝，這暴露出他們「非人道的思想」。