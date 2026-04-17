我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利

京都男童命案謠言頻傳 警：繼父外國籍說法 毫無根據

迎第2輪談判 赫塞斯威脅伊朗「美正重新裝彈」 擴大海上封鎖

記者陳熙文、編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這張13日拍攝的照片顯示，伊朗葛希姆島一座漁港，因美國和以色列空襲遭到嚴重破壞。...
這張13日拍攝的照片顯示，伊朗葛希姆島一座漁港，因美國和以色列空襲遭到嚴重破壞。（美聯社）

美國持續對伊朗軍事和經濟雙管施壓，國防部長赫塞斯威脅說，美軍正在「重新裝彈」，如果伊朗做出錯誤選擇，美國將攻擊伊朗能源設施。

赫塞斯16日在記者會上威脅說，如果伊朗領導人不同意和平協議，美國對伊朗港口的海上封鎖將「持續到必要之時」。

參謀首長聯席會議主席凱恩表示，美軍太平洋部隊可能會被要求攔截前往伊朗補給的船隻。這項宣示，顯示美軍海上封鎖範圍擴大到中東以外。

美國稍早也宣布，鑑於伊朗在中東戰爭中持續封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，美國將加強對伊朗石油工業的制裁，並威脅要對伊朗石油的買家祭出次級制裁。

法新社報導，財政部表示，新的懲罰措施針對石油運輸基礎設施，對石油運輸巨頭穆罕默德．霍森．夏卡尼(Mohammad Hossein Shamkhani)網絡內的20多個個人、公司和船隻實施制裁。

財政部長貝森特(Scott Bessent)透過聲明表示，「財政部正透過『經濟怒火』(Economic Fury)行動，積極打擊如夏卡尼家族等企圖犧牲伊朗人民利益以牟利的政權菁英。」此言指的是美方對伊朗發起的財務壓力行動。

新華社報導，伊朗外交部發言人巴加埃16日譴責美國對伊朗施加的新制裁是「經濟恐怖主義」，是一種由國家主導的勒索行徑，其性質已構成「反人類罪」，從其積累的效果來看，堪比種族滅絕。

巴加埃貼出新聞報道截圖，指責美方蓄意推行使伊朗無辜民眾深陷痛苦和煎熬的政策，卻以自詡正義的姿態加以包裝，這暴露出他們「非人道的思想」。

伊朗 赫塞斯

上一則

國會將審議川普1.5兆元國防預算 軍方官員強調解放軍威脅

下一則

10個月沒回家 「福特號」部署295天破紀錄 曝美航艦不足窘境

延伸閱讀

美祭「經濟怒火」制裁伊朗石油黑網 鎖定德黑蘭大亨

美祭「經濟怒火」制裁伊朗石油黑網 鎖定德黑蘭大亨
美國稱伊朗若不達成協議 準備隨時重啟作戰行動

美國稱伊朗若不達成協議 準備隨時重啟作戰行動
美軍擴大海上封鎖 武器彈藥鋼鋁禁運往伊朗

美軍擴大海上封鎖 武器彈藥鋼鋁禁運往伊朗
美財政部：伊朗石油制裁豁免到期後不再展延

美財政部：伊朗石油制裁豁免到期後不再展延

熱門新聞

美國總統川普發布了一張疑似將自己描繪為耶穌的圖片（圖片取自川普Truth Social，原貼文已刪除）

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

2026-04-13 12:47
美國總統川普（右）提著兩袋麥當勞餐點。（路透）

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

2026-04-13 17:40
川普總統發文怒批教宗良14世「沒有我，就沒有你」，甚至放上自己身披教宗袍的AI圖，但挨批後下架。（美聯社）

「你不是上帝，越界了」 川普褻瀆耶穌 保守派罕見群轟

2026-04-13 21:50
美國總統川普6日在白宮出席復活節活動。(路透)

「沒有我就沒有你」川普發文砲轟教宗良14世支持伊朗擁核

2026-04-12 22:15
美國總統川普11日在佛州邁阿密觀看終極格鬥錦標賽（UFC）賽事。路透

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

2026-04-12 10:49
美國總統川普6日在白宮出席復活節活動。(歐新社)

川普即起封鎖荷莫茲海峽 管制細節一次看 伊朗強硬回擊

2026-04-12 20:05

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕