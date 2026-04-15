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以黎在華府直接談 魯比歐籲把握歷史機會

記者陳熙文、編譯彭馨儀／綜合報導
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國務卿魯比歐表示，將再安排以色列和黎巴嫰直接對話。（美聯社）
國務卿魯比歐表示，將再安排以色列和黎巴嫰直接對話。（美聯社）

在以色列與伊朗支持的真主黨(Hezbollah)持續1個多月衝突後，黎巴嫩與以色列14日在華府舉行30多年來首次直接談判。美國務卿魯比歐(Marco Rubio)稱為「歷史性機會」，但也明確表示不會立即達成任何突破性協議。

美伊之間雖然同意停火兩周，不過以色列在美伊停火後仍向位於黎巴嫩首都貝魯特的真主黨（Hezbollah）發動攻擊，威脅到美伊的停火協議。以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）和黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）14日在華府會談；美卿魯比歐也參與對話。

由於以色列和黎巴嫩沒有正式的外交關係，這是兩國自1993年以來首度舉行的高層對話。真主黨則反對直接談判。

以色列和黎巴嫰14日結束在華府的直接談判，是數十年來首次。照片由左至右為：美國國...
以色列和黎巴嫰14日結束在華府的直接談判，是數十年來首次。照片由左至右為：美國國務院總理魯比歐、美國駐黎巴嫰大使伊薩、黎巴嫰駐美國大使穆阿瓦德、以色列駐美大使萊特爾。（路透）

國務院在會後發出聲明指出，雙方都同意擇期在兩國都同意的時間和地點舉行直接對話；以色列則表示希望解除所有非國家武裝團體的武裝，劍指伊朗支持的真主黨；黎巴嫩則呼籲停火，並處理黎巴嫩正面對的人道危機。

美聯社報導，談判開始，魯比歐表示，「我們明白，我們正在面對數十年的歷史糾葛與種種複雜因素。」

兩個小時會談結束後，國務院發表聲明，讚揚雙方就啟動以黎之間直接談判的步驟舉行「富有成效的會談」。

國務院重申，「任何停止敵對行動的協議都須由兩國政府在美國斡旋下達成，不能通過任何其他途徑達成。」

以駐美大使萊特爾讚揚雙方進行「精采的交流」，表示兩國「站在同一陣線」。

他在會談後表示，「黎巴嫩政府已明確表示，他們不會再受真主黨控制。伊朗實力已被削弱，真主黨實力也大幅下降。這是契機。」

黎巴嫩駐美國大使穆阿瓦德重申「迫切需要」結束以色列與真主黨之間的衝突，並「強調領土完整與國家完整主權的原則」。她同時呼籲實現停火、讓流離失所的民眾返回家園，並採取「具體措施以應對並緩解衝突造成的嚴重人道危機」。

真主黨反對直接談判，因此缺席，甚至還在14日對以色列北部發動24次攻擊。

真主黨政治委員會政治委員會高階成員薩法(Wafiq Safa)會談前告訴美聯社，「黎巴嫩與以色列之間的談判結果，我們完全不感興趣，也與我們無關，他們達成的協議，我們不受其約束。」薩法極少接受國際媒體採訪。

黎巴嫩衛生部表示，以色列對黎國空襲已造成至少2124人死亡，超過100萬人流離失所。最慘烈一天在上周，以色列10分鐘內對黎巴嫩發動100次空襲。以軍入侵黎巴嫩南部，聲稱要從邊境到北部約20哩的利塔尼河(Litani River)建立安全區。

黎巴嫩總統奧恩(Joseph Aoun)13日表示，「以色列對黎巴嫩領土的破壞並非解決之道。」

以色列外交部長薩爾(Gideon Saar)表示，「問題在於真主黨。」

真主黨希望重返2024年達成的協議，在美國、法國與聯合國駐黎巴嫩維和部隊(UNIFIL)的斡旋下進行間接談判。

華府 魯比歐 真主黨

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