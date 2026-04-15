英法將主持戰後管理荷莫茲峰會 可能排除美參加

法國總統馬克宏（左）與英國首相施凱爾（右）預計本周召開36國峰會討論戰後管理荷莫茲海峽，但可能將美國排除。（路透）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和英國首相施凱爾 （Keir Starmer）17日將主持線上峰會，與數十國討論如何在敵對行動結束後，維護荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）安全通行。歐洲各國正制定計畫，以組建國家聯盟共同疏通該水道航運，其中包括派遣掃雷艦艇在內。該計畫將待戰後實施，而且可能將美國排除在外。

華爾街日報報導，法國總統馬克宏14日表示，該國際防禦行動計畫不包括「交戰方」，亦即美國、以色列 和伊朗。熟悉計畫的歐洲外交官表示，歐洲艦艇不會受美國指揮。儘管德國曾公開表示不願考慮任何軍事介入，但德國高級官員表示，這項歐洲計畫很可能包括德國在內。

德國自二戰以來，在參與海外軍事行動方面一直面臨巨大政治和法律障礙，德國最快16日將對此案明確表態。若德國參與，將代表該行動規模比預期更大。德國財政實力比英法雄厚，並擁有執行此特定任務所需的關鍵軍事資產。

目前確定施凱爾17日將親赴巴黎參加會議，其他多數國家透過視訊與會；英法官員表示，美國不會出席。法國官員稱，中國和印度已受邀參加，但目前不清楚是否出席。

法國外長巴霍（Jean-Noël Barrot）14日表示，「該行動只有在敵對行動停止、恢復平靜後才能部署。」巴霍還指出，該國際聯盟行動將與包括伊朗和阿曼在內的荷莫茲海峽周邊國家協調。這代表任何行動都須獲伊朗允許才能進行。

知情人士透露，歐洲各國仍需解決分歧。法國外交官認為，美國參與該行動會讓伊朗更難接受；英國官員則擔心，不讓美國參與會激怒川普總統，行動規模也會受限。

報導指出，是否排除美國的相關爭論，凸顯美歐關係過去一年日趨緊繃。川普過去數周一直遊說歐洲盟友派遣軍艦，以武力重開荷莫茲海峽，但歐洲官員均拒絕該提議。現在川普呼籲歐洲協助美國封鎖伊朗港口，但也遭施凱爾等領袖拒絕，稱歐洲重點在於如何疏通航道，而非進一步限制通行。

川普表示他正重新考慮美國是否續留北約 。歐洲只願在衝突結束後提供協助，能否安撫川普，有待觀察。