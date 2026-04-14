美封鎖首例 遭美制裁的中國油輪通過荷莫茲駛離波斯灣

阿曼穆桑達姆省外海的荷莫茲海峽，12日出現一艘船。此為示意圖，並非文中所指受制裁油輪。（路透）

美國於美東時間13日上午10時正式開始封鎖荷莫茲海峽，限制所有國籍的船舶進出伊朗 港口。不過，路透報導，航運數據顯示，在美方封鎖實施後，仍有一艘遭美國制裁的中國大陸油輪於14日通過該海峽。

根據稍早新聞，受到美國制裁的油輪「富星號」（Rich Starry）13日自杜拜 外海的沙迦（Sharjah）錨地出發，預定駛往中國，但在接近伊朗格什姆島（Qeshm）後幾分鐘便調頭。不過，提供航運資訊的LSEG、MarineTraffic與Kpler的數據顯示，「富星號」其後仍通過荷莫茲海峽，並成為封鎖開始以來首艘成功駛離波斯灣的油輪。

數據顯示，「富星號」為一艘中程油輪，於上一個停靠港阿拉伯聯合大公國哈姆里亞港（Hamriyah）裝載約25萬桶甲醇，並配有中國籍船員。

「富星號」及所有者上海軒潤船務有限公司（Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd）因與伊朗進行交易而遭美國制裁，上海玄潤航運並未立即回應詢問。

LSEG數據顯示，另一艘遭美國制裁的油輪「Murlikishan」號同樣在14日駛入荷莫茲海峽。Kpler數據顯示，這艘空載的輕便型油輪預計於16日在伊拉克裝載燃料油。這艘船曾名為「MKA」，過去曾運輸俄羅斯與伊朗石油。

根據美國中央司令部13日說明，封鎖區自荷莫茲海峽一路向東延伸，涵蓋海峽外的阿曼灣，並進一步擴及阿拉伯海，「任何未經授權進入或駛離封鎖區的船舶，都可能遭到攔截、迫使改道並扣押。」並強調：「封鎖不會妨礙船舶經荷莫茲海峽，前往或離開非伊朗目的地的中立過境通行。」