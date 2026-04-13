我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊衝突難獲和平 美學者：川習會恐不會成行

紐約獵奇徵才 時薪千元徵「聞狗口氣」與「親狗」專員

邊封邊談？川普稱「對的人來電」 美伊擬停火到期前再會

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統。(歐新社)
川普總統。(歐新社)

美伊上周末的談判未能達成和平協議，川普總統宣布13日上午封鎖荷莫茲海峽。彭博資訊13日獨家報導，知情人士透露，在美國副總統范斯主導的伊斯蘭馬巴德會談未能取得突破後，美國與伊朗正討論舉行新一輪面對面談判，以尋求較長期的停火安排。

知情人士表示，目標是在4月7日宣布的兩周停火於下周到期前舉行新一輪談判。其中一項構想是返回伊斯蘭馬巴德進行第二輪會談，但也已討論其他可能地點。

白宮國務院未立即回應詢問。CNN 報導，白宮官員正討論再次舉行會議的可能性，而巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，相關努力仍在進行中，以解決美伊之間尚未處理的問題。川普也在當天稍早釋出對進一步談判持開放態度的訊號，稱伊朗已與美方接觸。與此同時，他正推動對關鍵航道荷莫茲海峽實施海上封鎖，以加大對德黑蘭政權的壓力。

川普在白宮表示：「我們今天早上接到對的人打來的電話，就是對的人、合適的人，他們想談成一筆協議。」但他未說明參與對話者的身分。

另有一名知情人士表示，土耳其與埃及官員也在結束戰爭的外交努力中發揮作用，使會議可能在這兩個國家之一舉行。

范斯在伊斯蘭馬巴德會談一整天仍未能達成協議，最終無功而返。他與川普表示，談判破裂是因伊朗拒絕放棄核子計畫。伊朗方面則否認意圖製造核武，但主張擁有進行濃縮鈾的權利，並將談判失敗歸咎於美方「過度」要求，同時也為進一步談判留下空間，表示分歧不可能在單一輪談判中解決。

另一個被視為正面訊號的是，川普12日在社群媒體貼文中表示，他的特使「如預期般地，對伊朗代表變得非常友善且尊重」。

埃及 國務院 白宮

上一則

美伊衝突難獲和平 美學者：川習會恐不會成行

延伸閱讀

范斯與伊議長面對面談判首日 2美艦闖荷莫茲海峽「掃雷」

范斯與伊議長面對面談判首日 2美艦闖荷莫茲海峽「掃雷」
美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度
美伊談判破局 親伊朗人士爆料美方3要求 怒批「根本不是來談的」

美伊談判破局 親伊朗人士爆料美方3要求 怒批「根本不是來談的」
美伊談判逾15小時卡在這議題 紐時揭現場氣氛 川普同步放話不在乎

美伊談判逾15小時卡在這議題 紐時揭現場氣氛 川普同步放話不在乎

熱門新聞

美國總統川普發布了一張疑似將自己描繪為耶穌的圖片（圖片取自川普Truth Social，原貼文已刪除）

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

2026-04-13 12:47
美國川普總統。（美聯社）

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

2026-04-07 19:00
美國總統川普11日在佛州邁阿密觀看終極格鬥錦標賽（UFC）賽事。路透

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

2026-04-12 10:49
川普總統。(美聯社)

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

2026-04-07 08:34
美國總統川普6日在白宮出席復活節活動。(路透)

「沒有我就沒有你」川普發文砲轟教宗良14世支持伊朗擁核

2026-04-12 22:15
美國總統川普6日在白宮出席復活節活動。(歐新社)

川普即起封鎖荷莫茲海峽 管制細節一次看 伊朗強硬回擊

2026-04-12 20:05

超人氣

更多 >
華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」
四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
「沒有我就沒有你」川普發文砲轟教宗良14世支持伊朗擁核

「沒有我就沒有你」川普發文砲轟教宗良14世支持伊朗擁核
川普即起封鎖荷莫茲海峽 管制細節一次看 伊朗強硬回擊

川普即起封鎖荷莫茲海峽 管制細節一次看 伊朗強硬回擊