川普暗示仍握1王牌 要掐住伊經濟命脈 恐波及中印

川普總統11日在白宮準備登機空軍一號前接受媒體短訪。(美聯社)

美國與伊朗在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的談判12日宣告破局後，美國總統川普宣布美軍將封鎖荷莫茲海峽。先前他在社群平台轉發一則報導，內容主張他可比照過去對委內瑞拉 的作法，對伊朗實施海上封鎖，同時加大對中國與印度的外交壓力。

美國副總統范斯 12日在伊斯蘭馬巴德舉行記者會宣布，美伊談判未能達成協議，美方已提出「最終且最佳提議」，但伊朗並未接受，包括停止尋求開發核材料的要求；美國代表團隨即返國。

川普宣布封鎖荷莫茲海峽前，在社群平台轉貼華府 媒體Just the News一篇題為「若伊朗不讓步，川普手中的王牌：海上封鎖」的報導。該文主張美國可比照過去對委內瑞拉的做法，透過海上封鎖掐住伊朗石油出口與經濟命脈。

這篇報導提到，川普曾利用海上封鎖削弱委內瑞拉，直到總統馬杜洛被捕。如果伊朗拒絕接受美國11日提出的最終協議，川普可如他先前威脅，把伊朗炸回「石器時代」，或再度實施封鎖策略，進一步扼殺已搖搖欲墜的伊朗經濟，並透過切斷伊朗這個中國與印度重要石油來源之一，加大對兩國外交壓力。

該文並引述美國智庫列星頓研究所國安專家葛蘭特表示，川普可用更強力封鎖，壓過伊朗對荷莫茲海峽的控制，她說，「美軍現在要完全掌控這條海峽航運可謂輕而易舉」。

她表示：「據我所知，過去24小時已有約十艘船舶通行，其中一艘是重新懸掛俄羅斯國旗油輪。我們知道有貨物運往中國和印度，也有部分貨運進入海峽。若伊朗態度強硬，美國海軍絕對可以運用先進的空中監控，完全掌握這條海峽的船隻進出情況，若想經過哈格島或阿曼附近那條狹窄水道，都得徵求美國海軍同意。」

紐約時報認為，如今川普僅存二個都不討喜選項：未來繼續與德黑蘭就核計畫展開冗長談判，或是恢復作戰。這次美伊停火預計4月21日到期。

紐時指，范斯此次遭遇的僵局，本質上重演美伊2月談判。經歷38天戰爭，伊朗對核子活動的立場並未動搖，且多出控制荷莫茲海峽這項條件。

不過，即使未來川普政府可能再威脅開戰，政治上卻可能難以承受，伊朗也清楚這點。