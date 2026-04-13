3油輪闖荷莫茲遇美伊破局 2船急掉頭 1船挺進結果曝光

數百艘油輪及貨輪被困荷莫茲海峽，無法離開。圖為一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

彭博資訊報導，三艘空載的超大型油輪11日深夜駛向荷莫茲海峽，未料12日凌晨傳出美伊 談判破局，其中兩艘油輪在接近伊朗檢查水域前突然掉頭，只有一艘似乎由南韓 公司管理的油輪成功闖關荷莫茲並進入波斯灣。CNN指出，航運業者對當地安全狀況毫無信心，顯示原油短缺與高價情況至少會再持續數個月。

船舶追蹤數據顯示，三艘與伊朗沒有直接關聯的超大型油輪11日深夜自阿曼灣駛向荷莫茲海峽，12日凌晨抵達伊朗實質檢查點拉拉克島附近。這三艘船分別是由希臘東地中海海運公司管理、原訂駛往伊拉克 的「Agios Fanourios I號」；由巴基斯坦國家航運公司擁有、目的地為阿聯達斯島的「Shalamar號」；以及疑為南韓公司營運的「Mombasa B號」。

當接近荷莫茲海峽之際，Agios Fanourios I號與Shalamar號突然大迴轉；Mombasa B號則並未掉頭，而是繼續由伊朗允許使用的航道前進，駛入波斯灣。

Mombasa B號現由Haut Brion 8 SA持有，該公司登記地址與其南韓航運管理公司Sinokor Maritime Co.相同。

目前尚不清楚為何兩艘船突然折返另一艘卻順利通過，因為伊拉克與巴基斯坦原本都已取得伊朗通行許可。不過，這一變化正好發生在巴基斯坦談判宣告破局之際，格外引人關注。

美伊2月底開戰以來，荷莫茲一直由伊朗控制，通行船舶也以與伊朗有關聯者為主。11日則有兩艘中國超大型油輪與一艘希臘油輪滿載原油，經由荷莫茲駛出波斯灣。

CNN報導，即便荷莫茲海峽現在開放，困在波斯灣的船隻可能會趕緊駛離，但許多船東以及他們的保險公司不會允許油輪重新進入波斯灣，除非他們確信船隻不會被困在那裡數周或更久。

報導說，必須有空船進入波斯灣，才能將石油等貨物運出，但現在美伊只停火兩周，許多航運公司不會開始由海峽進入波斯灣，以免情勢生變船隻受困。

要讓一切重回正軌，首先被困在波斯灣的船隻要離開。貿易分析公司Kpler分析師史密斯說，到目前為止這種情況還沒有發生，「沒有人有信心通過海峽」。

史密斯指出，通常每天有100多艘油輪通過荷莫茲海峽，現在已減少到十艘以下。他說，目前約有400艘滿載油輪停泊在波斯灣等待離開，即使海峽立刻開放，石油流量也可能要到7月才能恢復正常。