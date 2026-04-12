封鎖荷莫茲還不夠？川普下一步曝光 官員畫未來談判5紅線

阿拉伯聯合大公國一處港口3月11日可見多艘油輪和貨船於荷莫茲海峽排隊。(美聯社)

華爾街日報引述多名知情官員透露，美伊談判破局後，美國總統川普 及其幕僚考慮恢復對伊朗實施有限度的軍事打擊，作為打破和談僵局的選項之一。

官員稱，川普未排除重啟全面空襲，但考量可能破壞地區局勢穩定，加上川普反感衝突長期化，這個選項的可能性較低。對此白宮 發言人韋爾斯（Olivia Wales）拒絕置評，僅表示任何宣稱知情川普下一步行動的說法純屬臆測。

報導另引述川普助理說，川普對外交途徑仍保持開放態度。美國與伊朗在4月7日達成為期14天停火，預計4月21日到期。

美方官員也列出川普對未來潛在談判的紅線，包括伊朗須完全開放荷莫茲海峽並不得收取通行費；終止所有濃縮鈾活動並拆除相關設施；交出高濃縮鈾；接受涵蓋區域盟友的廣泛安全架構；以及停止資助黎巴嫩 真主黨與葉門青年運動等代理勢力。

美國官員與接近政府的人士指出，川普接下來無論選擇哪種方案，都面臨重大風險。重新發動全面戰爭將進一步消耗關鍵軍火，並引發部分選民反彈；但若在伊朗政權仍存續、且仍掌握核野心與海峽控制權的情況下縮減軍事行動，則可能被視為德黑蘭的勝利。

部分官員與分析人士讚揚川普實施海上封鎖的決定，認為這是目前最佳、或至少是「最不差」的選項。伊朗政府約一半收入來自石油與天然氣。若封鎖成功，將切斷伊朗石油出口的經濟引擎，並向美國盟友與全球能源市場證明，德黑蘭無法挾持荷莫茲作為籌碼。

曾任五角大廈官員、現任美國智庫大西洋理事會副會長奎尼克（Matthew Kroenig）表示：「我們已見識到封鎖策略在委內瑞拉基本奏效，而川普現在有機會在這裡複製。我認為這是大幅加壓德黑蘭、迫使其面臨艱難抉擇的一種方式。」

然而，封鎖本身也伴隨諸多風險。伊朗政府過去未曾向美國的經濟施壓低頭，包括長達數十年的嚴厲制裁，在經歷數周空襲後仍態度強硬。

美方官員指出，美軍艦艇在靠近伊朗海岸的狹窄海峽活動，隨時可能面臨飛彈與無人機攻擊，幾乎沒有預警時間。