我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮宴會廳工程暫准續建 法院要求釐清安全疑慮

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

美伊談判未果 中專家：或進入「戰爭邊緣」施壓階段

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約時報報導，美國與伊朗11日下午起在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行談判，一路談到...
紐約時報報導，美國與伊朗11日下午起在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行談判，一路談到12日凌晨4時，歷時超過15小時仍未傳出突破，不過整體氣氛友善平靜。（路透）

美國與伊朗在巴基斯坦進行21小時談判，未取得實質成果。專家分析，儘管兩國仍保有談判意願，談判重啟的可能性仍存，但在核心議題缺乏妥協空間下，雙方或正採取「戰爭邊緣」策略，試圖對彼此施加壓力，以促使在核心問題讓步。

據央視新聞，寧夏大學中國阿拉伯國家研究院院長牛新春稱，這次談判得以啟動，且伊朗與美國展開直接對話，顯示在談判初期，雙方仍有較強的談判意願，並為此克服了一系列困難。

牛新春指，美國方面原本將「伊朗先開放荷莫茲海峽」作為坐下談判的前提條件，但過去幾天伊朗仍持續封鎖海峽，即便如此，美方最終仍同意展開談判。伊朗方面原本要求美國先促使以色列停止在黎巴嫩的軍事行動，並解凍伊朗存放在卡達的70億美元資產，才願意開啟談判，但儘管這些條件未獲滿足，伊朗也還是坐上談判桌。

牛新春說，儘管雙方在談判程序有所進展，但實質內容上分歧仍巨大。據雙方目前立場看，雙方幾乎沒有妥協空間，因此最終決定各自返回。

不過，牛新春稱，這並不代表此前提出的14天停火與談判安排就徹底崩潰。因為范斯在離開時表示，美方已向伊朗提交一攬子方案與要求，正等待伊朗回應。他認為，當前雙方可能正採取「戰爭邊緣」策略，試圖向對方施加壓力，以促使對方在核心問題上讓步，因此談判重啟的可能性仍然存在。

另，澎湃新聞引述佛州國際大學政治與國際關係系副教授洛布（Eric Lob）指，美伊雙方目前均展現談判意願，主要源於持續衝突帶來的沉重代價。伊朗方面因長期遭受美以空襲，基礎設施損失嚴重，亟欲透過談判實現資產解凍、解除制裁並爭取戰爭賠償；美國則因伊朗封鎖荷莫茲海峽、衝擊能源供應，導致國內油價與通膨壓力升高，加上選舉考量，希望降低衝突風險。

他認為，此次談判在人員安排上亦釋出政治訊號，伊朗採取軍方強硬派與外交官並行的「組合式」結構，美方則由范斯主導，被視為較具務實談判傾向。

洛布分析，儘管雙方可能在形式上推動框架性協議，但核心分歧仍難化解，包括荷莫茲海峽通行權、核濃縮與導彈計畫，以及地區局勢連動等議題，幾乎沒有讓步空間，加上伊朗對美方長期缺乏信任，要求具體行動而非口頭承諾，使談判充滿不確定性。

洛布認為，近期美軍艦通過荷莫茲海峽，可能是經協調的降溫訊號。不過，「美國出現在伊斯蘭瑪巴德，本身就說明他們的選項並不多」，但當前局勢處於「要麼取得進展，要麼迅速升級」的脆弱狀態。雖雙方因現實壓力存在止損動機，但深刻戰略矛盾和缺乏信任，使談判前景依然充滿挑戰。

黎巴嫩 以色列 巴基斯坦

上一則

美伊談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件

下一則

傳中國提供伊朗防空武器 川普警告：會有大麻煩

延伸閱讀

范斯與伊議長面對面談判首日 2美艦闖荷莫茲海峽「掃雷」

范斯與伊議長面對面談判首日 2美艦闖荷莫茲海峽「掃雷」
美伊談判聚焦7議題 雙方觀點恐南轅北轍「難達全面協議」

美伊談判聚焦7議題 雙方觀點恐南轅北轍「難達全面協議」
美伊談判未果 伊朗：本就不期待單次會談達協議

美伊談判未果 伊朗：本就不期待單次會談達協議
美伊馬拉松談判未果 國務院前談判代表：伊朗籌碼多於美方

美伊馬拉松談判未果 國務院前談判代表：伊朗籌碼多於美方

熱門新聞

美軍救援受困伊朗境內的飛官，過程驚險。示意圖。（路透）

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

2026-04-05 20:55
美國總統川普2日在白宮。（歐新社）

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

2026-04-05 01:02
這張照片據稱，美國在伊朗執行尋找一名受困飛行員任務期間，有美軍飛機遭摧毀。路透無法確認照片的實際拍攝時間。(路透)

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

2026-04-05 12:29
F-15E檔案照，非此次失事戰機。（美聯社）

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

2026-04-04 23:30
美國川普總統。（美聯社）

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

2026-04-07 19:00
川普總統。(美聯社)

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

2026-04-07 08:34

超人氣

更多 >
不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場